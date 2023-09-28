Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da avlanması yasak 5,5 ton kum şırlanı ele geçirildi

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapılan denetimde, yasak alandan toplandığı belirlenen 5,5 ton kum şırlanı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 09:55 Güncelleme: 28.09.2023 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da avlanması yasak 5,5 ton kum şırlanı ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapılan denetimde, yasak alandan toplandığı belirlenen 5,5 ton kum şırlanı ele geçirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Zeytinbağı (Tirilye) Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla ilçeye bağlı Eğerce ve Mesudiye mahallelerinde, yasak alanda kum şırlanı denetimi yapıldı.

        Ekipler, yaptıkları denetimde yasak olmasına rağmen denizden el direci yardımıyla kum şırlanı çıkarıldığını tespit edildi. Yasak avcılık yapan 6 kişi hakkında Su Ürünleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince her birine 5 bin 628 lira olmak üzere toplam 33 bin 768 lira idari para cezası uygulandı.

        ​Denizden çıkarılan ve piyasa değeri yaklaşık 275 bin lira olan 5 bin 500 kilogram kum şırlanı, piyasa değerleri 105 bin lira olan 35 el direci ve 10 bin lira olan 2 dalış takımı ele geçirildi.

        Ele geçirilen el direçleri ve dalış takımları, imhası için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

        Canlı kum şırlanları ise denize geri bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        O emeklilerin prim desteği iptal
        O emeklilerin prim desteği iptal
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Güzelgün için farkındalık sürüşü düzenlendiler!
        Güzelgün için farkındalık sürüşü düzenlendiler!
        Damla daha 7 yaşındaydı! Öldüren asansör!
        Damla daha 7 yaşındaydı! Öldüren asansör!
        "Adeta perişan oldu"
        "Adeta perişan oldu"
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Volkswagen'de üretim durdu
        Volkswagen'de üretim durdu
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        1 yıl sonra Dünya'ya döndüler
        1 yıl sonra Dünya'ya döndüler
        Tarsus'ta kadın cinayeti: Boğazı kesilerek öldürüldü
        Tarsus'ta kadın cinayeti: Boğazı kesilerek öldürüldü
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Bilim insanları antimaddenin gizemini çözmeye bir adım daha yaklaştı
        Bilim insanları antimaddenin gizemini çözmeye bir adım daha yaklaştı
        Hastaneden 3 günlük bebeği kaçırdı; o anlar kameraya yansıdı
        Hastaneden 3 günlük bebeği kaçırdı; o anlar kameraya yansıdı
        Yönetmenler de rest çekti
        Yönetmenler de rest çekti
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Akıllı böcekler...
        Akıllı böcekler...
        ChatGPT artık güncel verileri de kullanabilecek
        ChatGPT artık güncel verileri de kullanabilecek
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"

        Benzer Haberler

        İnegöl'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
        İnegöl'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
        Orhaneli'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü
        Orhaneli'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü
        Bursa'da kötü koku yayılan evden 3 kamyon atık çıktı
        Bursa'da kötü koku yayılan evden 3 kamyon atık çıktı
        TEDAVİ İÇİN BİRLİKTE GİTTİĞİ HASTANEDE ARKADAŞINI DARBEDEN ŞÜPHELİ, TUTUKLA...
        TEDAVİ İÇİN BİRLİKTE GİTTİĞİ HASTANEDE ARKADAŞINI DARBEDEN ŞÜPHELİ, TUTUKLA...
        Tedavi için birlikte gittiği hastanede arkadaşını darbeden şüpheli, tutukla...
        Tedavi için birlikte gittiği hastanede arkadaşını darbeden şüpheli, tutukla...
        Bursa'da bariyerlere çarptıktan sonra otomobili terk eden sürücü aranıyor
        Bursa'da bariyerlere çarptıktan sonra otomobili terk eden sürücü aranıyor