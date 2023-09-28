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        Bursa'da "TURFOOD 5. Gıda Fuarı" kapılarını ziyaretçilerine açtı

        Bursa ve çevresindeki gıda firmaları ile gıda sektörü bileşenlerinin katıldığı "TURFOOD 5. Gıda Fuarı" törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 14:54 Güncelleme: 28.09.2023 - 15:39
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        Bursa'da "TURFOOD 5. Gıda Fuarı" kapılarını ziyaretçilerine açtı
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        Bursa ve çevresindeki gıda firmaları ile gıda sektörü bileşenlerinin katıldığı "TURFOOD 5. Gıda Fuarı" törenle açıldı.

        Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki fuarın açılışında, Bursa turizmi ve ekonomisi, ticareti için adım atarak dünden bugüne 20'nci fuarlarını düzenlediklerini söyledi.

        Fuardaki katılımın artmasından duydukları memnuniyeti ifade eden Eker, şöyle konuştu:

        "Fuarımıza geçen yıl 43 firma katıldı, bu sene 67 firmaya çıktık. Dolayısıyla bu artış bizleri memnun etti. Geleceğe yönelik de umutlandırdı. Bursa'nın gıda konusundaki gücü çok fazla. Amacımız fuarı önce ulusal daha sonrasında ise uluslararası haline getirmek. Otel, restoran, catering, kafe, firma yöneticilerini, satın alma müdürlerini, aşçılarını ziyaretçi olarak beklediğimiz bir fuar. Fuarımız her gün saat 10.00 ve 17.00 arasında açık kalacak ve ziyaretçilerini bekleyecek. Cumartesiye kadar sürecek."

        İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar da Bursa'nın gıda anlamında Türkiye'nin sayılı illerinden olduğunu vurguladı.

        Acar, "Coğrafi konumumuz, iklimimiz, arazi yapımızdan dolayı Türkiye'deki avantajlı illerden biriyiz ve gıdadaki üretimimiz sanayimize yansımış. Gıda sanayinde de ciddi anlamda ilerledik." dedi.

        Gıda toptancıları ve perakendecileri, aşçılar, otel, restoran ve yemek sanayi firmaları satın alma yetkilileri, market yöneticileri başta olmak üzere sektör profesyonellerinin ziyaretine açık olan fuarın açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Fethi Yıldız, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Aşçılar Derneği Başkanı Necmettin Baştürk, Bursa Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Coşkun Dönmez, Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Serkan Durmuş, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ile sektör temsilcileri katıldı.

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