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        Bursa'daki "34. Gezegen Kongresi"nde uzay ajansları tanıtıldı

        Uzay Kaşifleri Derneğince (Association of Space Explorers-ASE) Bursa'da düzenlenen "34. Gezegen Kongresi"nin dördüncü gününde, "Uzay Ajansları Programları" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:25 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:41
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        Bursa'daki "34. Gezegen Kongresi"nde uzay ajansları tanıtıldı
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        Uzay Kaşifleri Derneğince (Association of Space Explorers-ASE) Bursa'da düzenlenen "34. Gezegen Kongresi"nin dördüncü gününde, "Uzay Ajansları Programları" gerçekleştirildi.

        Astronot Julie Payette'in moderatörlük yaptığı 5'inci oturumda, farklı ülkelerden gelen astronotlar, kendi ülkelerinin uzay ajanslarını tanıtarak son gelişmeler hakkında kapsamlı bilgi verdi.

        Çin Uzay Ajansı'nı tanıtan Liu Feng, Çin'in insanlı uzay programının gelişim süreci konusunda bilgi verirken; Koichi Wakata da Japon Uzay Ajansı'nın (JAXA) çalışmalarından ve 2040'a kadar olan planlarından bahsederek, Şubat 2023'te 2 astronot adayının seçildiğini aktardı.

        NASA astronotu Victor Glover, NASA'ya ve bünyesindeki astronotların sayısına dair bilgi verdi; ABD'li astronotların 11'inin merkezde, 2'sinin uzayda, 3'ünün bir uzay uçuşu sonrası dinlenme periyodunda, 2'sinin rotasyonda ya da Houston'dan uzakta ve 16'sının (ana ya da yedek) uçuş için eğitimde olduğunu söyledi.

        2021'de seçilen astronotların, Ocak 2022'de başlayan eğitimlerini yakında tamamlayacaklarını aktaran Glover, gelecek senenin başında astronot adaylığı için duyuru yapılabileceğini belirtti.

        Glover, 10 yeni astronot adayı alabileceklerini, gelecekte çok işleri olduğunu ve insana ihtiyaç duyduklarını belirterek, Artemis II'ye dair bilgileri de paylaştı.

        Kanada Uzay Ajansı'ndan (CSA) Julie Payette ise CSA'ya ve daha önceki uçuşlarına ilişkin bilgi vererek, Kanada'nın aktif olarak görev yapan 4 astronotunun olduğu bilgisini verdi.

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