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        "34. Gezegen Kongresi"nde "Ay'a Dönüş" anlatıldı

        Artemis II misyonunda pilot olarak görev alacak ve Ay'a gidecek olan NASA astronotu Victor Glover, "Bizim amacımız uzay aracımızı kontrol edip insanlar için güvenli olup olmadığını görmek" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 00:23 Güncelleme: 29.09.2023 - 00:29
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        "34. Gezegen Kongresi"nde "Ay'a Dönüş" anlatıldı
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        Artemis II misyonunda pilot olarak görev alacak ve Ay'a gidecek olan NASA astronotu Victor Glover, "Bizim amacımız uzay aracımızı kontrol edip insanlar için güvenli olup olmadığını görmek" dedi.

        Uzay Kaşifleri Derneğince (Association of Space Explorers-ASE) Bursa'da düzenlenen "34. Gezegen Kongresi"nde, "Ay'a Dönüş" oturumu gerçekleştirildi.

        Uzay Kaşifleri Derneği (Association of Space Explorers-ASE) Başkanı Reinhold Ewald, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) gerçekleştirilen etkinlikte, uzaya yolculuğun Sputnik ile başladığını ifade etti.

        İlk uzay yoluculuğu hakkında da bilgiler veren Ewald, deneyimlerini de anlattı.

        Avrupa Uzay Ajansı'nda görevli İtalyan Astronot Paolo Nespoli de uzay yolculuğunda Uluslararası Uzay İstasyonu'nun fotoğrafını çektiğini ve bunun kendisi için çok önemli bir an olduğunu anlattı.

        Nespoli, uzay istasyonu inşaatında çalıştığını ve istasyonun parçalarını teker teker yerleştirdiğini söyledi.

        Küçük yaşlarda astronot olmak istediğini ifade eden Nespoli, şöyle devam etti:

        "Çok çalıştım ve ilk astronot programına başvuru yaptım ve seçilmedim. Tekrar başvuru yaptım, tekrar seçilmedim. Üçüncü defasında beni seçmek zorunda kaldılar. Yoksa ağlardım... Astronot programına seçildiğimde aslında biraz hayal kırıklığına uğradım çünkü ben Ay'a gitmek istiyordum. Öğrendim ki 1972 yılından sonra bir daha Ay'a gitmedik. Ay'ın Dünya'ya uzaklığı 380 bin kilometre. Uzay istasyonu ise 400 kilometre. Bana soruyorlardı 'Ay'ın yüzeyi nasıldı?' Özür dilerim ben Ay'a gidemedim. 1972 yılından beri Dünya'ya çok yakın kaldık. En uzak gittiğimiz yer Uluslararası Uzay İstasyonu. Önümüzdeki yıl veya sonraki yılı beklememiz gerekecek ki Victor Glover Ay'ın çevresinde tur atsın, ondan sonraki mürettebatın Ay'a gitmesini için bekleyeceğiz."

        Artemis II misyonunda pilot olarak görev alacak ve Ay'a gidecek olan NASA astronotu Victor Glover, uzaktan bağlantıyla katıldığı etkinlikte, 3 Nisan'da isminin açıklanmasıyla sevinç yaşadığını aktardı.

        Glover, Ay'a gittiklerinde orada neler yapacaklarını şöyle ifade etti:

        "Bizim amacımız uzay aracımızı kontrol edip insanlar için güvenlik olup olmadığını görmek. Bizim yapacağımız şey sadece ufak bir adım. Biz Ay'a gittiğimiz zaman, Ay'ın diğer tarafını göreceğiz. Bu tarafını daha önce hiç kimse görmedi. Ay'ın diğer tarafını görmek çok eğlenceli olacak bence. Giderken önce Dünya'nın etrafından dönüp sonra Ay'a gideceğiz. Roket atıldıktan sonra yaklaşık 10 dakika sonra uzayda olacağız. Dünya'nın etrafını dolaşmak bizim yaklaşık bir günümüzü alacak. Bir gün boyunca uzay gemimizin güvenli olup olmadığını anlayacağız. Bundan sonra biz Ay'a uçmak için onay alacağız. Ay'a gidebilmek için 4 günümüz olacak. Ay'ın arkasından döneceğiz. Bu anlarda 2 bin ila 10 bin kilometre Ay'dan uzak olacağız. Dünyaya dönmek için 4 güne ihtiyacımız olacak. Dünya'ya döndükten sonra yeni misyonlar için hazırlıklara başlayacağız. Bu işlemlerde takım çalışması çok önemli. Bir takım olarak birlikte hazırlayıp birlikte gidiyoruz."

        Gençlere tavsiyelerde de bulunan Glover, hayat boyunca öğrenmeye devam etmeleri gerektiğini anlattı.

        Program soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi.

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