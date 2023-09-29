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        Bursa'da balık halinde çapraz denetimler yapıldı

        Bursa'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince balık halinde denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 09:37 Güncelleme: 29.09.2023 - 09:38
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        Bursa'da balık halinde çapraz denetimler yapıldı
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        Bursa'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince balık halinde denetim gerçekleştirildi.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, haldeki çapraz denetimlerde ekipler, balıkların mevzuata göre avlanabilecek boyların altında olup olmadığını kontrol etti.

        Denetimlerde, 174 kasa (yaklaşık 1740 kilogram) yazılı orkinos, 188 kasa (yaklaşık 2 bin 820 kilogram) istavrit, 8 kasa bako ve bir kasa mezgite el konuldu.

        Ayrıca, avlanabilir asgari boydan küçük balık nakletmekten 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

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