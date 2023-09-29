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        NASA'dan emekli astronot Bartoe, uzay boşluğundan gördüğü Dünya'yı anlattı:

        SALİHA NUR KÖKSAL / TUĞBA ALTUN - ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinde (NASA) uzun yıllar görev alan emekli astronot John David Bartoe, uzay boşluğundan Dünya'yı görmenin çok etkileyici olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 11:05 Güncelleme: 29.09.2023 - 11:14
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        NASA'dan emekli astronot Bartoe, uzay boşluğundan gördüğü Dünya'yı anlattı:
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        SALİHA NUR KÖKSAL / TUĞBA ALTUN - ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinde (NASA) uzun yıllar görev alan emekli astronot John David Bartoe, uzay boşluğundan Dünya'yı görmenin çok etkileyici olduğunu söyledi.

        Uzay Kaşifleri Derneğince (Association of Space Explorers-ASE) 34'üncüsü Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezinin (GUHEM) ev sahipliğinde Bursa'da düzenlenen, birçok ülkeden 70'i aşkın astronot ve kozmonotun yanı sıra bilim insanları ve uzay meraklılarının katıldığı "Gezegen Kongresi" bu akşam kapanış etkinliğiyle sona erecek.

        Konuklardan ABD'li 79 yaşındaki emekli astronot Bartoe, AA muhabirine, ilk uzay görevine 6 Ağustos 1985'te Güneş'i ve yıldızları görmek için "Space Shuttle Mission 51-F" kapsamında gittiğini söyledi.

        Fizikçi olduğunu, dış katmanlarını incelediği Güneş hakkında iki araştırma yaptığını belirten Bartoe, misyonunu tamamladığında Dünya yörüngesinde 126 kez yol aldığını, 2,8 milyon mil katettiğini, uzay boşluğunda 190 saat geçirdiğini anlattı.

        Bartoe, 1987-1990 yıllarında NASA merkezinde Uzay İstasyonu Ofisinde baş bilim insanı olarak görev aldığını, 1990-1994'te aynı ofis kapsamında operasyonlar ve kullanım direktörlüğü yaptığını ifade etti.

        NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'nde Uluslararası Uzay İstasyonu için araştırma müdürlüğünden sonra emekliye ayrıldığını dile getiren Bartoe, yaklaşık bir haftadır Türkiye'de bulunduğu bilgisini verdi.

        Bursa'ya gelmeden önce İstanbul'da harika zamanlar geçirdiklerini, çok güzel yerler gördüklerini anlatan Bartoe, "Burada da son zamanlarda uzaya dair yaptıklarınızla ilgili uzmanlarınızı dinlemek çok ilginçti, harikaydı. Türkiye'yi uzay araştırmaları konusunda devam edip daha da ileri gitmeleri için destekliyoruz çünkü harika bir iş çıkarıyorsunuz." dedi.

        - "Dünya'ya çok iyi bakmalıyız"

        John David Bartoe, 1985'teki ilk uzay yolculuğunda en büyüleyici duygunun, yukarıdan aşağıya dünyaya bakmak olduğunu vurguladı.

        Bunun mükemmel bir görüntü olduğunu dile getiren Bartoe, "Dünya'ya baktığımda ilk tepkim, ona uzanma ve sarılma isteğiydi. Yeni doğan bir bebeğe baktığınızdaki hissiyat gibiydi, çok güzel ama aynı zamanda kırılgan. Yeni doğan bir çocuğa baktığındaki hissiyat gibiydi, çok güzel ama aynı zamanda kırılgan. O yüzden onunla çok iyi ilgilenmeliyiz. Dünya'ya çok iyi bakmalıyız." diye konuştu.

        Görev yaptığı dönemdeki imkanlarla bugünün uzay teknolojilerini karşılaştıran Bartoe, şu anda birçok şeyin farklı olduğunu, teknolojinin hızla ilerlediğini ve bunun daha da çok heyecan verdiğini belirtti.

        Bartoe, Türkiye'nin de uzay programı kapsamında ilginç teknolojiler üzerinde çalıştığına işaret ederek, "Tüm gezegende insanlar, uzay araştırmalarının değerinden yararlanmaya çalışıyor ve uzayı ticari anlamda kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Bir astronot olarak uzaydaki deneyimini tek cümleyle tanımlayan Bartoe, "Uzay, güzel Dünya'yı görmek için güzel bir yer." ifadesini kullandı.

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