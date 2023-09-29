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        Orhangazi'de trafo patlaması nedeniyle ağaç ve otluk alanda yangın çıktı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde trafo patlaması nedeniyle çıkarak bir ağaç ile otluk alanda etkili olan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 13:01 Güncelleme: 29.09.2023 - 13:02
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        Orhangazi'de trafo patlaması nedeniyle ağaç ve otluk alanda yangın çıktı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde trafo patlaması nedeniyle çıkarak bir ağaç ile otluk alanda etkili olan yangın söndürüldü.

        Gölyaka Mahallesi'ndeki caminin yanında bulunan yüksek gerilim hattında bulunan trafonun patlaması sonrasında yangın çıktı.

        Elektrik direğinin yanındaki çam ağacının tutuşmasıyla başlayan ve yaklaşık 20 metre yükselen alevler, otluk alana sıçradı.

        Mahalle sakinlerinin şadırvandan hortum çekerek ilk müdahaleyi yaptığı alevleri kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı.

        Bu arada, elektrik dağıtım firması ekipleri, olay nedeniyle mahallenin tamamında yaşanan elektrik kesintisinin giderilmesi için çalışma başlattı.

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