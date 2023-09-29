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        Bursa'da "2. Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu" yapıldı

        Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından "2. Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 16:04 Güncelleme: 29.09.2023 - 16:04
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        Bursa'da "2. Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu" yapıldı
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        Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından "2. Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu" düzenlendi.

        BTSO'daki forumun açılışında konuşan Vali Mahmut Demirtaş, etkinliğin, tüm paydaşlarına önemli kazanımlar sağlayacağına inandığını söyledi.

        Türkiye ile Balkan coğrafyası arasındaki sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik bağlara değinen Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

        "Türkiye olarak kendimizden gördüğümüz Balkan coğrafyasına ve insanına karşı tarihi, insani ve ahlaki sorumluluklarımızı ve görevlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Ortak gelenekten geldiğimiz bilinciyle, geleceğe de el ele, gönül gönüle yürüyeceğiz. Balkanlar'ın huzuru ve emniyeti için ülke olarak üzerimize düşen her şeyi dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de yerine getireceğiz."

        BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir de forumun ilkini 2021'de gerçekleştirdiklerini belirtti.

        O dönem Kovid-19 salgını sürecinin yaşandığını dile getiren Şakir, şöyle devam etti:

        "O toplantımızı pandeminin etkisi altında yapmıştık. Pandemi geride kaldı ama bu toplantımızı şimdi de global anlamda ekonomik durgunluk, yüksek enflasyon gibi farklı baskıların etkisinde gerçekleştiriyoruz. Bir de hemen kuzeyimizde 19 aydır devam eden bir savaş yaşanıyor. 2 yıl önce yapılan konuşmalarda, 'Tarihsel süreç içerisinde dünyada, ülkeler arasında sınırlar değişmiş, zaman zaman da göçler yaşanmıştır. Coğrafya kaderdir ve bu coğrafyada hep beraber yaşıyoruz. Bu yüzden komşuluk çok önemli ve ülkeler arasındaki komşuluk ilişkilerinin başında da ekonomik işbirlikleri gelmektedir. Dünya ticaretinin merkezinde yer alan Balkan ülkeleri olarak birlikte yapabileceğimiz çalışmalar büyük önem taşıyor.' demiştik. Bu görüşü muhafaza ediyoruz. Bölgemizin huzur adası olması, ekonomik işbirliklerimiz coğrafyamız için çok önemlidir ve bunun devamlılığını sağlamak hepimizin önceliği olmalıdır."

        BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise son yıllarda yaşanan kırılmalar ve salgının etkilerinden dolayı komşu ülkelerle ticaretin büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

        Burkay, "Bölgesel paktlar ekonominin en önemli itici gücü olmuştur. Balkan ülkelerinin tamamıyla asırlar öncesinden başlayıp günümüze kadar uzanan yakın ilişkimiz bir avantajdır. Bugün Bursa'nın önemli bir girişimci profilini, Balkan ülkelerinden gelen vatandaşlarımız oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Bursa'nın ticaret hacmine değinen Burkay, şu bilgileri verdi:

        "2022 sonu itibarıyla Ticaret Bakanlığımızın verilerine göre, Bursa dış ticaret performansında 20 milyar doların üzerinde ihracatı ve 32 milyar doların üzerindeki dış ticareti ile 112 ülkeden daha fazla bir dış ticaret gerçekleştirmektedir. Yine Bursa 9 bine yakın ihracatçı şirket ve 2 bine yakın uluslararası sermaye yatırımı ile Türkiye’nin yurt dışına açılan önemli bir vizyonudur. Şehrimiz, Balkan ve Rumeli coğrafyasıyla ülkemizin dış ticaretinin geliştirilmesinde önemli rol oynayacaktır."

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın hitabının ardından, Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic, Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi, Bosna Hersek'in İstanbul Başkonsolosu Dragan Mihaljevic, Bulgaristan Ekonomi Müşaviri Lyubomir Lyubenov, Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic ve Ticaret Ataşesi Mario Zadro ile Kuzey Makedonya Ekonomi Müşaviri Suzana Tuneva ve Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, ülkelerindeki yatırım ve ekonomik işbirliği imkanlarını anlattı.

        Forum, büyükelçiler ve misyon temsilcilerine teşekkür plaketi takdimiyle sona erdi.

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