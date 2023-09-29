Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırının sanıkları hakim karşısında

        Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 2 kişinin de yaralanmasına ilişkin 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 17:46 Güncelleme: 29.09.2023 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırının sanıkları hakim karşısında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 2 kişinin de yaralanmasına ilişkin 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanan sanıklar Ayhan A, Cuma T, Şükrü K. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Hakkında "azmettirme" suçundan dava açılan tutuksuz sanık Gaye K. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

        İnşaat işçisi olduğunu belirten Şükrü K, sanıklardan Ayhan A. ve ortağı Hakan V'den alacağı olduğunu ancak parasını uzun süre alamadığını söyledi. Şükrü K, yanına çocukluk arkadaşı Cuma T'yi de alarak, alacağını tahsil etmek için Ayhan A. ile buluştuğunu ifade etti.

        Ayhan A'nın ödemeyi Hakan V'nin yapacağını söylemesi üzerine onunla konuşmak için İzmir'e gitme kararı aldıklarını dile getiren sanık, "Bazı gece kulüplerinde eğlendikten sonra Ayhan yolda benden olayın gerçekleştiği gece kulübüne gitmemi istedi. Burada bazı kişilerle tartıştığını belirterek mekana doğru ateş etmemi söyledi. Hava karanlıktı. Ateş ettikten sonra Ayhan'ı tekrar almak üzere evine bıraktık. Sonra Cuma ile gittiğimiz başka bir mekanda, ateş ettiğim gece kulübünde bir kişinin öldüğünü öğrendim." diye konuştu.

        Ayhan A. ise araç içinde seyrettikleri sırada Şükrü K'nin kendi iradesiyle yolu değiştirerek söz konusu gece kulübüne ateş ettiğini ileri sürdü.

        Ölen kişinin ailesinden korktuğu için bir süre kaçtığını söyleyen sanık, ateş etme olayıyla ilgisinin olmadığını iddia etti.

        Olay günü çocukluk arkadaşı Şükrü K'yi yalnız bırakmamak için orada bulunduğunu belirten Cuma T. ise "Arka koltukta sızmıştım. Silah sesiyle kendime gelip 'Ne oluyor?' diye bağırdım. Ayhan A, 'Bir şey yok yat sen' dedi. Olayda bir kişinin öldüğünü sonrasında öğrendik. Ben üniversite öğrencisiyim. Mağdurum, beraatimi talep ederim." dedi.

        Suçlamaları reddeden Gaye K. ise olayla ilgisi olmadığını ifade etti.

        Müşteki ve tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, Ayhan A. ve Şükrü K'nin tutukluluğunun devamına, Cuma T'nin tahliyesine ve olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Geçen yıl aralık ayında Gümüştepe Mahallesi Lefkoşa Caddesi'ndeki eğlence mekanına silahlı saldırıda bulunulmuş, Murat Kayalı, Mehmet C. ve Zülküf A. ağır yaralanmıştı. Kayalı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede, kulübün bulunduğu caddenin karşısındaki otomobilden ateş edildiğini belirlemiş, gözaltına alınan Ayhan A, Cuma T. ve Şükrü K. tutuklanmıştı. Azmettirici olduğu iddia edilen Gaye K. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        Ünlü futbolcu intihara teşebbüs etti
        Ünlü futbolcu intihara teşebbüs etti
        O apartman için yıkım kararı!
        O apartman için yıkım kararı!
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        İşte nedeni
        İşte nedeni
        New York çöküyor
        New York çöküyor
        Demet Akbağ istifa etti
        Demet Akbağ istifa etti
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"
        TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleri
        TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleri
        İstanbul güne böyle uyandı!
        İstanbul güne böyle uyandı!
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Metal dedektörüyle küpe ararken bakın ne buldular!
        Metal dedektörüyle küpe ararken bakın ne buldular!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Sezona damga vuran istatistik!
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"

        Benzer Haberler

        Bursa'da "2. Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu" yapıldı
        Bursa'da "2. Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu" yapıldı
        Bursa'da maraton nedeniyle 1 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
        Bursa'da maraton nedeniyle 1 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
        Orhangazi'de trafo patlaması nedeniyle ağaç ve otluk alanda yangın çıktı
        Orhangazi'de trafo patlaması nedeniyle ağaç ve otluk alanda yangın çıktı
        Terkinler çetesi lideri Nazi Terkin ile 2 oğlunun da olduğu 16 şüpheli tutu...
        Terkinler çetesi lideri Nazi Terkin ile 2 oğlunun da olduğu 16 şüpheli tutu...
        Bursa´da e-ticaret ve e-ihracat konferansı düzenlendi
        Bursa´da e-ticaret ve e-ihracat konferansı düzenlendi
        NASA'dan emekli astronot Bartoe, uzay boşluğundan gördüğü Dünya'yı anlattı:
        NASA'dan emekli astronot Bartoe, uzay boşluğundan gördüğü Dünya'yı anlattı: