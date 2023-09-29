Bursa'da gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırının sanıkları hakim karşısında

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 2 kişinin de yaralanmasına ilişkin 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanan sanıklar Ayhan A, Cuma T, Şükrü K. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Hakkında "azmettirme" suçundan dava açılan tutuksuz sanık Gaye K. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

İnşaat işçisi olduğunu belirten Şükrü K, sanıklardan Ayhan A. ve ortağı Hakan V'den alacağı olduğunu ancak parasını uzun süre alamadığını söyledi. Şükrü K, yanına çocukluk arkadaşı Cuma T'yi de alarak, alacağını tahsil etmek için Ayhan A. ile buluştuğunu ifade etti.

Ayhan A'nın ödemeyi Hakan V'nin yapacağını söylemesi üzerine onunla konuşmak için İzmir'e gitme kararı aldıklarını dile getiren sanık, "Bazı gece kulüplerinde eğlendikten sonra Ayhan yolda benden olayın gerçekleştiği gece kulübüne gitmemi istedi. Burada bazı kişilerle tartıştığını belirterek mekana doğru ateş etmemi söyledi. Hava karanlıktı. Ateş ettikten sonra Ayhan'ı tekrar almak üzere evine bıraktık. Sonra Cuma ile gittiğimiz başka bir mekanda, ateş ettiğim gece kulübünde bir kişinin öldüğünü öğrendim." diye konuştu.

Ayhan A. ise araç içinde seyrettikleri sırada Şükrü K'nin kendi iradesiyle yolu değiştirerek söz konusu gece kulübüne ateş ettiğini ileri sürdü.

Ölen kişinin ailesinden korktuğu için bir süre kaçtığını söyleyen sanık, ateş etme olayıyla ilgisinin olmadığını iddia etti.

Olay günü çocukluk arkadaşı Şükrü K'yi yalnız bırakmamak için orada bulunduğunu belirten Cuma T. ise "Arka koltukta sızmıştım. Silah sesiyle kendime gelip 'Ne oluyor?' diye bağırdım. Ayhan A, 'Bir şey yok yat sen' dedi. Olayda bir kişinin öldüğünü sonrasında öğrendik. Ben üniversite öğrencisiyim. Mağdurum, beraatimi talep ederim." dedi.

Suçlamaları reddeden Gaye K. ise olayla ilgisi olmadığını ifade etti.

Müşteki ve tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, Ayhan A. ve Şükrü K'nin tutukluluğunun devamına, Cuma T'nin tahliyesine ve olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Geçen yıl aralık ayında Gümüştepe Mahallesi Lefkoşa Caddesi'ndeki eğlence mekanına silahlı saldırıda bulunulmuş, Murat Kayalı, Mehmet C. ve Zülküf A. ağır yaralanmıştı. Kayalı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede, kulübün bulunduğu caddenin karşısındaki otomobilden ateş edildiğini belirlemiş, gözaltına alınan Ayhan A, Cuma T. ve Şükrü K. tutuklanmıştı. Azmettirici olduğu iddia edilen Gaye K. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.