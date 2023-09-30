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        İnegöl'de devrilen otomobildeki 2 kişiden biri yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilerek ters dönen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 07:14 Güncelleme: 30.09.2023 - 07:15
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        İnegöl'de devrilen otomobildeki 2 kişiden biri yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilerek ters dönen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Alanyurt-İnegöl yolu Metal Sanayi Kavşağı'nda seyreden Ömer H. idaresindeki 16 F 4613 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi.

        Kazada, ters dönen araçta bulunan Muhammet A. (19) yaralandı.

        Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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