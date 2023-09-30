MHP Genel Sekreteri Büyükataman, partisinin Bursa İl Kongresi'nde konuştu: MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak, "beklentisiz destek, kesintisiz hizmet" şiarıyla şehirleri merkezi yönetimle uyumlu üretken belediyeciliğe kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak, "beklentisiz destek, kesintisiz hizmet" şiarıyla şehirleri merkezi yönetimle uyumlu üretken belediyeciliğe kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Büyükataman, Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen MHP 14. Olağan İl Kongresi'nde, partisinin 54 yıllık siyasi hayatında daima Türk milletini ve devletini önceleyen anlayışla siyaset sahnesinde müstesna bir yere sahip olduğunu söyledi.

MHP'nin kurulduğu günden bu yana bütün Türk dünyasının umudu olduğunu belirten Büyükataman, şanlı bir maziye ve misyona sahip partinin tüm saldırılara ve ihanetlere rağmen kutlu yürüyüşünden zerre kadar taviz vermeden mücadelesini sürdürdüğünü vurguladı.

Büyükataman, 9 Ağustos'ta başlattıkları kongre sürecinin demokratik olgunlukla devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Olgunlukla ve büyük bir kararlılıkla geçen kongrelerimiz dosta güven vermiş, düşmanlarımızı da bir kere daha titretmiştir. 15 Temmuz gecesinden itibaren mimarlığını yaptığımız Cumhur İttifakı'nın politikaları milletimizden onay almış ve 2023 seçimleri Cumhur İttifakı'nın zaferi ile sonuçlanmıştır. Ankara merkezli politikalarımız, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını aralamış ve ülkemizi yeni yüzyılda bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir devlet konumuna getirmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak milli konulardaki kararlı duruşumuz sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasını korumakla kalmamış, Türkiye'nin liderliğinde bütün Türk dünyasının yükseliş dönemini başlatmıştır. Bunun son güzel örneği, geçtiğimiz günlerde tamamen çözülen kardeş Azerbaycan'ın Karabağ sorunudur. 30 yıllık sorun, önce 2020 yılında 44 günlük bir savaşın ardından büyük oranda çözülmüş, ardından da geçtiğimiz günlerde, bölücü Ermenilere karşı yürütülen 24 saatlik anti-terör operasyonu ile temelinden sona ermiştir. Yıllardır Ermeni işgalinde bulunan topraklarımız geri alınmış ve gerçek sahipleri Karabağ'a geri dönmüştür. En kısa zamanda imzalanmasını beklediğimiz barış antlaşmasıyla, Karabağ sorunu hukuken de tarihe karışmış olacaktır."

- "Zilletin gölgesi altındaki şehirlerimiz ciddi bir yönetim krizi içinde çırpınmaktadır"

Gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere de değinen Büyükataman, "2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nden bu yana zilletin gölgesi altındaki şehirlerimiz ciddi bir yönetim krizi içinde çırpınmaktadır. Zillet belediyeciliğinin elinde perişan edilen vatandaşlarımız, büyük bir vurdumduymazlığın muhatabı durumuna düşmüştür. Zillet ittifakının belediye başkanlarının beceriksizleri ve sorumsuzlukları yüzünden şehirlerimiz yaşanılamaz hale gelmiştir." diye konuştu.

Büyükataman, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerin en az Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi kadar önemli olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak, 'beklentisiz destek, kesintisiz hizmet' şiarıyla şehirlerimizi merkezi yönetimle uyumlu üretken belediyeciliğe kavuşturmak için çalışıyoruz. Türkiye'nin merkezi yönetimde yakaladığı ivmeyi, yerel yönetimlerde de yakalaması gerektiğine inanıyor ve merkezden yerele Türkiye'nin tek yürek olmasını hedefliyoruz. Hem mevcut belediye başkanlıklarımızı muhafaza etmek ve bunun üzerine yenilerini eklemek için hiç durmadan çalışacak hem de Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun hareket ederek milletimizi zillet belediyeciliğinin beceriksizliğinden kurtaracağız. Aynı zamanda, deprem bölgesindeki şehirlerimizde yaraların ivedi bir şekilde kapanması, afete duyarlı ve planlı kentlerin oluşması için Milliyetçi Hareket Partisi olarak aziz milletimizin hep yanında olacağız."

MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu ve Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin de katılımcılara hitap etti.

Konuşmaların ardından Muhammet Tekin'in başkan adaylığında tek listeyle gidilen seçimde oylamaya geçildi.

Kongreye, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.