Gemlik'te kaçak ürün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Bursa'nın Gemlik ilçesinde, çok sayıda kaçak ürünün ele geçirildiği operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, çok sayıda kaçak ürünün ele geçirildiği operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Gemlik'e kargoyla koli içinde yüklü miktarda yabancı menşeli sahte ilaçların gönderileceği, bunun Bursa merkez ve ilçelerinde piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gemlik Jandarma Komutanlığı ekipleri, koliyi gönderen F.Y. (40) ile Gemlik'te kargo şubesinden alacak olan H.B'yi takibe aldı.

Operasyon düzenleyen ekipler, 3 bin 190 parça ürüne el koydu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.