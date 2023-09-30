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        Bursa'da "Huzur ve Güven" uygulamasında aranan 12 kişi yakalandı

        Bursa'daki "Huzur ve Güven" uygulamasında aranan 12 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 16:34 Güncelleme: 30.09.2023 - 17:18
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        Bursa'da "Huzur ve Güven" uygulamasında aranan 12 kişi yakalandı
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        Bursa'daki "Huzur ve Güven" uygulamasında aranan 12 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca, 113 tim bünyesinde 360 personelin katılımıyla 92 okul ve çevresi, 95 metruk bina, 218 iş yeri, 37 içkili yer, 62 tekel bayisi, 115 park ve bahçe ile 110 uygulama noktasında kontrol ve denetimler yapıldı.

        Uygulama kapsamında 3 bin 872 kişinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgulamasının yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 12 kişi gözaltına alındı. 1703 araç kontrol edilirken, eksik belgeleri bulunan 8 araç trafikten menedildi, 39 araç sürücüsüne toplam 78 bin 487 lira idari para cezası uygulandı.

        Ayrıca, Siber Şube Müdürlüğünce 219 uyuşturucuya özendirme, müstehcenlik ve yasa dışı bahis sitesinin de erişimi engellendi.

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