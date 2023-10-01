GÜNCELLEME - Bursa'da otomobilin çarptığı kişi öldü
Bursa'da otomobilin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Bursa'da otomobilin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mustafa E. ve Maaz E'nin bulunduğu 34 GLK 879 plakalı otomobil, Orhangazi-İznik kara yolu Yeniköy Kavşağı yakınlarında Ali İhsan İslamoğlu'na (54) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan İslamoğlu, zeytinlik alana düştü.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, İslamoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
İslamoğlu'nun cenazesi, incelemelerin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İslamoğlu'na çarptıktan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, otomobili İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi'nde terkedilmiş halde buldu.
Olay sonrasında taksiye binerek İnegöl istikametine gittiği belirlenen zanlılar Mustafa E. ve Maaz E. ekiplerce gözaltına alındı.