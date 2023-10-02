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        İŞKUR'un "Yol Arkadaşım" tırı 7. durağı Bursa'ya ulaştı

        Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliğinin (AB) ortak finansmanıyla "Ne İstihdamda Ne Eğitimde Olan Gençlere" (NEET) yönelik hayata geçirilen ve ulaşılması zor gençlerin istihdama kazandırılması hedefiyle Ankara'dan yola çıkan "İŞKUR Yol Arkadaşım" kampanya tırı, 7'nci durağı Bursa'ya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 14:28 Güncelleme: 02.10.2023 - 14:39
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        İŞKUR'un "Yol Arkadaşım" tırı 7. durağı Bursa'ya ulaştı
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        Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliğinin (AB) ortak finansmanıyla "Ne İstihdamda Ne Eğitimde Olan Gençlere" (NEET) yönelik hayata geçirilen ve ulaşılması zor gençlerin istihdama kazandırılması hedefiyle Ankara'dan yola çıkan "İŞKUR Yol Arkadaşım" kampanya tırı, 7'nci durağı Bursa'ya geldi.

        İŞKUR hizmetlerine ilişkin farkındalığın artırılması ve 15-29 yaşındaki gençlerin kurum hizmetleri hakkında bilgilendirilerek kayıtlarının yapılması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında kente ulaşan tır, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Altıparmak İstihdam Merkezi yanındaki alanda gençlere yönelik hizmet vermeye başladı.

        "İŞKUR Yol Arkadaşım" kampanya tırının sorumlusu Muhammet Şimşir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15-29 yaş arası okumayan ve çalışmayan gençlere iş istihdamı sağlayabilmek amacıyla tırın 12 Eylül'de Ankara'dan çıkış yaptığını belirtti.

        Proje kapsamında 15 ilde duracaklarını aktaran Şimşir, şöyle konuştu:

        "Ankara'dan çıktık. Mardin'den başladık. Mardin, Van, Erzurum, Rize, İzmir ve şu anda Bursa'dayız. Buradan sonra devam eden 10 ilimiz daha var. Toplamda 45 günlük bir süreç. Asıl hedefimiz, engelli ve işsiz genç nüfusu azaltabilmek. Ekipler, tırın alt kısmında genel bir bilgilendirme yapıyorlar gençlerimize. Sonra iş görüşmelerine danışanlarımıza yönlendiriyorlar. Burada da İŞKUR kaydı yapılıp şehirde eğer uygun pozisyonda iş varsa direkt yönlendirme yapılıyor. Uygun pozisyonda yoksa da iş arayanlar listesinin en üstünde olmasını sağlayan bir öncelik projesi aslında."

        Çalışma kapsamında, 2 gün boyunca kentteki gençlere bilgilendirme yapılacak.

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