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        Bursa'da Sedat Peker'in de yargılandığı "Köfteci Yusuf" davasının görülmesine devam edildi

        Afyonkarahisar'daki bir et entegre tesisinin, tehditle Bursa'da "Köfteci Yusuf" restoran zincirinin sahibine satılmaya çalışıldığı iddiasıyla, aralarında organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in de bulunduğu tutuksuz 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 10:27 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:27
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        Bursa'da Sedat Peker'in de yargılandığı "Köfteci Yusuf" davasının görülmesine devam edildi
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        Afyonkarahisar'daki bir et entegre tesisinin, tehditle Bursa'da "Köfteci Yusuf" restoran zincirinin sahibine satılmaya çalışıldığı iddiasıyla, aralarında organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in de bulunduğu tutuksuz 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatlarından bazıları katıldı. Sanıklar ise mahkeme salonuna gelmedi.

        Mahkeme başkanı, Sedat Peker hakkındaki kırmızı bülten ve yakalamanın infaz edilmediğinin anlaşıldığını belirtti.

        Mahkeme heyeti, sanık Sedat Peker hakkındaki yakalama ve kırmızı bülten kararlarının ve bazı sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı mart ayına erteledi.

        - Soruşturma süreci

        Afyonkarahisar'da Mehmet S'ye ait, 2017 yılında satışa çıkarılan et entegre tesisinin, aracılar vasıtasıyla Bursa merkezli restoran zinciri "Köfteci Yusuf"un sahibi Yusuf Akkaş'a 20 milyon liraya satılması için görüşmeler yapıldığı iddia edilmişti. Akkaş'ın, satış sürecinin uzaması nedeniyle tehdit edildiği iddiasıyla şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Suç örgütü kurdukları iddia edilen ve 6 Temmuz 2020'de gözaltına alınan 19 şüpheliden 9'u tutuklanmış, dava sürecinde tutuklu sanıklar tahliye edilmişti. Sanıkların Sedat Peker ile bağlantılı oldukları iddia edilmişti.

        Davada dosyası ayrılan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede, Peker'in "suç işleme amacıyla örgüt kurma, varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma" suçundan yargılanması istenmişti.

        Davanın sanıklarından Erhan K'nin ele geçirilen telefonunda yapılan incelemede Peker'le yaptığı telefon görüşmesinin kaydına ulaşıldığı aktarılan iddianamede, görüşmenin deşifresine yer verildi. Görüşmelere göre Sedat Peker'in sanıklar Erhan K. ve Ahmet A'ya müşteki Yusuf Akkaş'a yönelik nitelikli yağma eylemine ilişkin talimat verdiği ileri sürülen iddianamede, sanıklardan Mehmet S'nin telefonunda ise Akkaş'ın iş yerinde çıkarılmış kavgaların görüntülerine rastlandığı belirtilmişti.

        Yargılama Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ederken mahkeme heyeti dosyanın, İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan dosya ile birleştirilmesine karar vermişti. İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesince bu konuda muvafakat verilmemesinin ardından iki mahkeme arasında oluşan birleştirme uyuşmazlığının giderilmesi ve yargılama yerinin belirlenmesi istemiyle dosyalar Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderilmişti. Daire, Bursa'daki davanın, İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinin davası ile birleştirilmesine yer olmadığına, birleştirme kararının kaldırılmasına ve davaların her mahkemenin kendi dosyaları üzerinden yürütülmesine karar vermişti.

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