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        BİLDEF Anadolu Günleri Fuarı kapılarını 5 Ekim'de ziyaretçilerine açıyor

        Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Anadolu Günleri Fuarı, 5-9 Ekim'de Osmangazi Çarşamba Pazarı alanında gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 11:25 Güncelleme: 03.10.2023 - 11:27
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        BİLDEF Anadolu Günleri Fuarı kapılarını 5 Ekim'de ziyaretçilerine açıyor
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        Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Anadolu Günleri Fuarı, 5-9 Ekim'de Osmangazi Çarşamba Pazarı alanında gerçekleştirilecek.

        BİLDEF'ten yapılan açıklamaya göre, resmi açılışının 6 Ekim Cuma günü öğleden sonra yapılacağı 6. Anadolu Günleri'nde, Anadolu'nun yöresel ürünleri, el sanatları, gastronomisi, müzik ve folkloru bir araya gelecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen BİLDEF Genel Başkanı Ramazan Alp, 6. Anadolu Günleri'nin, Bursa'da Anadolu rüzgarı estireceğini belirtti.

        Etkinliği, Bursa'da Emitt ve Yöreks fuarlarını harmanlayarak her yıl düzenlediklerinli belirten Alp, "Amacımız; Anadolu'nun tarihi ve turistik dokusunu, kültür ve turizm değerlerini Bursa'ya taşımaktır. Ayrıca Bursa'mızı diğer şehirlerimize tanıtmak da ilk hedeflerimiz arasındadır." ifadesini kullandı.

        Alp, etkinlik programına ilişkin şu bilgileri verdi:

        "Bu yıl tasarruf genelgesi ve 11 ilimizi vuran deprem nedeniyle illerimizin valilikleri, belediyeleri ile kültür ve turizm müdürlüklerini davet etmedik. Etkinliğimizde yöresel ürünler, el sanatları, gastronomi, müzik ve folklor ağırlıklı olacak. Ayrıca 7 Ekim Cumartesi günü etkinlik alanımızda Atlantis Sirki, 8 Ekim Pazar günü sıra gecesi, folklor gösterileri ve sürpriz sanatçılar halkımıza ücretsiz olarak gösteri sunacak. Bursalı hemşehrilerimizi kültürlerin buluşacağı Anadolu Günleri etkinliğimize bekliyoruz."

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