Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bursa'da ziyaretlerde bulundu

        Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hafızlık icazet programına katılmak için geldiği Bursa'da Valiliği ve Müftülük Aile ve Dini Rehberlik Merkezi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 12:29 Güncelleme: 03.10.2023 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bursa'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hafızlık icazet programına katılmak için geldiği Bursa'da Valiliği ve Müftülük Aile ve Dini Rehberlik Merkezi'ni ziyaret etti.

        Valiliğe gelişinde Bursa Valisi Mahmut Demirtaş tarafından karşılanan Erbaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Ziyarette yaptığı konuşmada, Bursa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Erbaş, 1843 hafızın icazet merasimine katılacaklarını bildirdi.

        Erbaş, yurt genelinde 100 bine yakın gencin Kur'an kurslarında hafızlık yaptığını belirterek, şunları söyledi:

        "Dün Trabzon'da 1461 hafızımızın merasimini yaptık. 1461 Trabzon'un fetih yılı, ona denk getirilmiş bir rakam. Bugün de Bursa, şu ana kadar yapmış olduğumuz hafızlık merasimlerinde en yüksek rakama sahip olan bir merasimi yaşamış olacak. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Cenabıhak bu toprakları bizlere emanet eden ecdadımıza layık torunlar, nesiller olmayı, Kur'an ve sünnet çizgisinde yürüyen nesiller yetiştirmeyi hepimize nasip eylesin inşallah."

        Vali Demirtaş ise ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çocuklarımıza, gençlerimize mutlaka Kur'an'ı öğretmemiz lazım. Sizlerin de çok ciddi bir gayreti var, onun için çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Erbaş ayrıca Bursa Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi'ne ziyarette bulunarak, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve çalışanlardan bilgi aldı, bir süre sohbet etti.

        Ziyaretlerde Erbaş'a, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin ile Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi de eşlik etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        "Kertenkele" 44 yaşında başladığı otomobil sporlarında başarılarıyla adında...
        "Kertenkele" 44 yaşında başladığı otomobil sporlarında başarılarıyla adında...
        BİLDEF Anadolu Günleri Fuarı kapılarını 5 Ekim'de ziyaretçilerine açıyor
        BİLDEF Anadolu Günleri Fuarı kapılarını 5 Ekim'de ziyaretçilerine açıyor
        Türk tekstil sektörü ABD'den aldığı payı büyütmeyi hedefliyor
        Türk tekstil sektörü ABD'den aldığı payı büyütmeyi hedefliyor
        Bursa'da Sedat Peker'in de yargılandığı "Köfteci Yusuf" davasının görülmesi...
        Bursa'da Sedat Peker'in de yargılandığı "Köfteci Yusuf" davasının görülmesi...
        Uzayda 168 gün kalan astronot: Dünyayı uzaktan görmek beni çok etkiledi
        Uzayda 168 gün kalan astronot: Dünyayı uzaktan görmek beni çok etkiledi
        Bursa'da bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla ehliyetsiz sürücü ile...
        Bursa'da bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla ehliyetsiz sürücü ile...