Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı: (1)

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Eylülde ihracatımız yıllık yüzde 0,3 artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ihracatına ulaştık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 11:20 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı: (1)
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Eylülde ihracatımız yıllık yüzde 0,3 artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ihracatına ulaştık." dedi.

        Bakan Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisince (TİM) Uludağ İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen eylül ayına ilişkin dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda, Bursa'nın sanayisiyle, tarımıyla, hizmetler sektörüyle, turizmiyle lokomotif şehirlerden olduğunu söyledi.

        Bu vesileyle eylül ayı dış ticaret rakamlarını Bursa'da açıklamak istediklerini belirten Bolat, 2023 yılının dünya ekonomisi için büyüme anlamında oldukça durgun bir seyir gösterdiğini vurguladı.

        Küresel ticaret anlamında da çok ciddi bir durgunluk olduğunu dile getiren Bolat, "Hatta gelişmiş ülkeler açısından gerileme de söz konusu. Biz bir de çok ağır bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Bunun hem büyüme anlamında üretime hem de dış ticaret anlamında ihracat rakamları açısından olumsuz etkilerini yaşadık. Bütün bunlara rağmen makro ekonomik göstergelerimiz ve ihracat performansımız bu yılın ilk 9 ayı itibarıyla ekonomimizdeki dayanıklılığı, direnci göstermektedir. Bunu görmekten de büyük bir memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

        - "Ocak-eylül döneminde ihracatımız 187 milyar 464 milyon dolar olarak gerçekleşti"

        Eylül ayı dış ticaret rakamlarına değinen Bakan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Eylülde ihracatımız yıllık yüzde 0,3 artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ihracatına ulaştık. Tebrik ediyoruz. Temmuz ayında ihracat rakamımız yine Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamıydı. Ağustos ayında yine Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamıydı. Bu anlamda gerçekten ihracat anlamında iyi bir performans gösterdik. Temmuz ayında 20,3 milyar dolardı, ağustos ayında 21,6 milyar dolara yükseldik. Eylül ayında da 22,7 milyar dolara ulaştık. Bakın 3 aydır ihracatımız sürekli yükselen bir seyir gösteriyor. Bu önemli bir başarı. Dünya konjonktürüne rağmen Türkiye'deki bazı doğal afet olumsuz etkilerine rağmen bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ocak-eylül döneminde 9 aylık baktığımızda ise ihracatımız 187 milyar 464 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılki seviyeyle hemen hemen aynı. Kafa kafaya bir rakam."

        Bolat, şubat ayındaki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan ihracat kaybını son 7 ayda telafi ettiklerini anlattı.

        Son 12 aylık ihracatın ise yüzde 0,4 artışla 253 milyar 534 milyon dolara yükseldiğini bildiren Bolat, "Burada şunu ifade etmek isterim ki deprem sürecinde 7 ayda tam 6 milyar dolarlık bir kaybımız var ihracatta. Deprem felaketi olmasaydı aslında ihracat rakamımızda bugün itibarıyla 9 ayda 6 milyar dolar daha fazla bir ihracattan bahsediyor olacaktık." diye konuştu.

        (Sürecek)

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eylül'de ihracat rekoru!
        Eylül'de ihracat rekoru!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Rize'yi sel ve vurdu! Yollar kapandı...
        Rize'yi sel ve vurdu! Yollar kapandı...
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Tesadüfen Nobel
        Tesadüfen Nobel
        Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 21 kişi öldü!
        Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 21 kişi öldü!
        Son filmlerini izleyemediler
        Son filmlerini izleyemediler
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Kör noktada ölüm!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Kör noktada ölüm!
        5 kente dikkat çekti! Deprem bilimci Prof. Dr. Bektaş'tan Trabzon için çarpıcı uyarı!
        5 kente dikkat çekti! Deprem bilimci Prof. Dr. Bektaş'tan Trabzon için çarpıcı uyarı!
        Trump yeniden mahkemede
        Trump yeniden mahkemede
        O anlar kamerada! Uyuşturucu sattığı iddiasıyla... Dövüp yerde sürüklediler!
        O anlar kamerada! Uyuşturucu sattığı iddiasıyla... Dövüp yerde sürüklediler!
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"

        Benzer Haberler

        Dağ ilçesinde yaşayan riskli gebe, ebenin müdahalesiyle bebeğini kucağına a...
        Dağ ilçesinde yaşayan riskli gebe, ebenin müdahalesiyle bebeğini kucağına a...
        "Radyasyon riski olmadan kalp damar tıkanıklığı taraması yapılıyor"
        "Radyasyon riski olmadan kalp damar tıkanıklığı taraması yapılıyor"
        Bakan Bolat: Eylül ayında ihracatımız 22 milyar 670 milyon dolar
        Bakan Bolat: Eylül ayında ihracatımız 22 milyar 670 milyon dolar
        Eşini öldürmekten müebbet hapse çarptırıldı, hakime 'Kanıtınız var mı' dedi
        Eşini öldürmekten müebbet hapse çarptırıldı, hakime 'Kanıtınız var mı' dedi
        Bursa'daki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere trafik kuralları öğret...
        Bursa'daki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere trafik kuralları öğret...
        Bursa'da elektrik akımına kapılan çift hastaneye kaldırıldı
        Bursa'da elektrik akımına kapılan çift hastaneye kaldırıldı