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        GÜNCELLEME - Bursa'da kahvehanede ev sahibini öldüren şüpheli yakalandı

        Bursa'da kahvehanede bir kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 17:24 Güncelleme: 03.10.2023 - 17:24
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        GÜNCELLEME - Bursa'da kahvehanede ev sahibini öldüren şüpheli yakalandı
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        Bursa'da kahvehanede bir kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin şüpheli gözaltına alındı.

        Yıldırım ilçesinde dün Ümit Er'in (57) tabancayla öldürülmesine ilişkin aranan kiracısı Metin A. (30), polis ekiplerince yakalandı.

        Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen Metin A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Metin A'nın, ifadesinde, ev sahibi Er ile aralarında yaklaşık 6 aydır kira bedeli anlaşmazlığı olduğunu ve bu nedenle silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Metin A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Ümit Er ise Yıldırım ilçesi Çınarlı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Erdoğan Köy Kent Mezarlığı'na defnedildi.

        Çınarönü Mahallesi Aydın Caddesi'nde dün bir kahvehanede arkadaşlarıyla oturan Ümit Er'e çitin dışından tabancayla iki el ateş eden Metin A. kaçmıştı. Ağır yaralanan Er, kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

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