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        Bursa'da bir kişi otobüs terminali yerleşkesinde ölü bulundu

        Bursa'da, şehirler arası otobüs terminali yerleşkesinde bir kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 12:15 Güncelleme: 05.10.2023 - 12:22
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        Bursa'da bir kişi otobüs terminali yerleşkesinde ölü bulundu
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        Bursa'da, şehirler arası otobüs terminali yerleşkesinde bir kişi ölü bulundu.

        Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, kent içi toplu ulaşım otobüslerinin durakları yakınında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu özel güvenlik görevlilerine bildirdi.

        Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, üzerinden Kemal T. (60) adına düzenlenmiş kimlik çıkan kişinin öldüğünü belirledi.

        Ceset, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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