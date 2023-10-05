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        BBDSO'nun "Sezon Açılış Konseri"nde piyanist Gülsin Onay sahne aldı

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının (BBDSO), "Sezon Açılış Konseri"nde piyanist Gülsin Onay sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 23:40 Güncelleme: 05.10.2023 - 23:50
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        BBDSO'nun "Sezon Açılış Konseri"nde piyanist Gülsin Onay sahne aldı
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        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının (BBDSO), "Sezon Açılış Konseri"nde piyanist Gülsin Onay sahne aldı.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, şef Naci Özgüç yönetti.

        Piyanist Gülsin Onay'ın sahne aldığı gecede, Hasan Uçarsu'un "100. Yıl Türküsü", Utar Artun'un "Yüz Yılın Yıldızı", Ahmet Adnan Saygun'un "Piyano Konçertosu No: 1", Ferit Tüzün'ün "Türk Kapriçyosu" ile "Anadolu Orkestra Süiti" eserleri seslendirildi.

        Konser sonunda konuk sanatçı, şef ve orkestra, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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