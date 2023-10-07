Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da polis ekipleri asayiş uygulaması yaptı

        Bursa'da polis ekiplerince kent genelinde düzenlenen asayiş uygulamasında aranan 19 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 16:05 Güncelleme: 07.10.2023 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da polis ekipleri asayiş uygulaması yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da polis ekiplerince kent genelinde düzenlenen asayiş uygulamasında aranan 19 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen denetimlerde çeşitli birimlerden çok sayıda polis görev aldı.

        Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde faaliyet gösteren umuma açık iş yerlerinde ve sabit yol uygulamalarında 4 bin 702 kişinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgulaması gerçekleştirildi.

        Üzerlerinde uyuşturucu madde, kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli gözaltına alındı. Oturma izninin süresi dolan yabancı uyruklu bir kişi ise İl Göç İdaresine yetkililerine teslim edildi.

        Umuma açık iş yerlerindeki denetimlerde 6 mekanda 4207 sayılı kanuna muhalefet edildiği, 3 iş yerinde mesul müdür bulunmadığı, 2 iş yerinde açıktan alkollü içecek servisi yapıldığı, bir iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği ve bir iş yerinde 3 çalışanın SGK bildiriminin yapılmadığı belirlendi.

        Ayrıca, uygulamalarda 2 bin 253 araç kontrol edildi. Eksikleri bulunan 43 araç sürücüsüne 100 bin 505 lira idari para cezası uygulanarak, 5 araç trafikten menedildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Voleybol: Erkekler Balkan Kupası
        Voleybol: Erkekler Balkan Kupası
        Cemaat namaz kılarken, imamın motosikletini çaldı; o anlar kamerada
        Cemaat namaz kılarken, imamın motosikletini çaldı; o anlar kamerada
        Bursa'da namaz sırasında caminin bahçesinden imamın motosikleti çalındı
        Bursa'da namaz sırasında caminin bahçesinden imamın motosikleti çalındı
        Uluslararası Bursa 4 Days Oryantiring Yarışları devam ediyor
        Uluslararası Bursa 4 Days Oryantiring Yarışları devam ediyor
        Bursa'da jandarma ekipleri "Huzur ve Güven" uygulaması yaptı
        Bursa'da jandarma ekipleri "Huzur ve Güven" uygulaması yaptı
        Bursa'da halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü
        Bursa'da halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü