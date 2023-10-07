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        "Koçyiğitler" filminin gala gösterimi yapıldı

        Bursa Kent Konseyi Şairler Yazarlar Çalışma Grubu Başkanı Faruk Anbarcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu ekibin sosyal sorumluluk projesi kapsamında madde bağımlılığına dikkati çekmek amacıyla hazırladığı "Koçyiğitler" filminin galası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 21:29 Güncelleme: 07.10.2023 - 22:13
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        "Koçyiğitler" filminin gala gösterimi yapıldı
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        Bursa Kent Konseyi Şairler Yazarlar Çalışma Grubu Başkanı Faruk Anbarcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu ekibin sosyal sorumluluk projesi kapsamında madde bağımlılığına dikkati çekmek amacıyla hazırladığı "Koçyiğitler" filminin galası yapıldı.

        Tayyare Kültür Merkezi'ndeki galada, filmin gösterimi öncesi teknik ekip ile oyunculara plaket ve katılım belgeleri verildi.

        Anbarcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, önemli bir sorunu ortaya koyduklarını belirterek, "Son zamanlarda İçişleri Bakanlığı'mız, güvenlik güçlerimizin yoğun bir şekilde çalışması var. Biz 3 ay önce filme başladık. Toplumda çok büyük sıkıntıların olduğunu gördük, anneler, babalar bu konuda feryat ediyor." dedi.

        Ailelerden madde bağımlılığına karşı dikkatli olmalarını isteyen Anbarcıoğlu, şöyle devam etti:

        "Biz de toplumumuzda bu konuya dikkat çekelim istedik, sosyal sorumluluk projesi olarak bu konuyu ele almak istedik. Amacımız, anne, babalar çocuklarını okula gönderince her şeyi okuldan beklemesin. Çocuklarımızın arkadaş gruplarına çok dikkat etmelerini istiyoruz. Dün daha Ankara'da bir genç kız annesini bıçakladı. Kocaeli'de bakıyoruz çocuğumuz uyuşturucu kullanıyor. Hiçbir anne, baba 'benim çocuğum bu işlere bulaşmaz, çok iyidir' demesin. Böyle bir lüksümüz yok, çok dikkat edilmesi gerekiyor."

        Anbarcıoğlu, "Kendi çapımızda, amatör de olsa böyle bir konuyu gündeme getirelim istedik. Biz profesyonel oyuncular değiliz, makinelerimiz profesyonel değil ama istedik ki toplumun bu kanayan yarasına dikkati çekelim." diye konuştu.

        Filmi izleyenler ekibi uzun süre ayakta alkışladı.

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