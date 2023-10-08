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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Bursa il kongresinde konuştu:

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ulu Cami'ye işgal güçlerinin polis köpekleriyle girdiğini düşünebiliyor musunuz? Düşünün ve Filistinlilerin ne hissettiğini hissedin." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 23:33 Güncelleme: 08.10.2023 - 23:48
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Bursa il kongresinde konuştu:
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ulu Cami'ye işgal güçlerinin polis köpekleriyle girdiğini düşünebiliyor musunuz? Düşünün ve Filistinlilerin ne hissettiğini hissedin." dedi.

        Kentteki bir iş merkezinde gerçekleştirilen partisinin olağan il kongresinde konuşan Davutoğlu, Gelecek Partisi olarak İsrail'e karşı her zaman Filistin'in yanında olduklarını belirtti.

        Filistin'de yaşanan olaylara sessiz kalmayacağını söyleyen Davutoğlu, "Aylardır bu devam ediyor. Bu devam ederken Filistinlilerin arkasında durması gereken devlet adamları, Araplar, Arap devletleri, İslam ülkeleri, içlerinde Türkiye de var, İsrail'le normalleşme sırasına girdiler. Mavi Marmara'nın şehitlerinin kanı unutuldu. İsrail'le normalleşme sırasına girdiler. Hepsi birer birer normalleştiler. Filistinliler şöyle hissetti; 'Bütün dünya biz terk etti. Arap kardeşlerimiz terk etti. Müslüman kardeşlerimiz terk etti.' Filistin meselesi, Arap meselesi değildir. Filistin meselesi sadece Müslümanların meselesi değildir. Filistin meselesi insanlığın meselesidir." diye konuştu.

        Sosyal medyada servis edilen görüntülerden rahatsızlık duyduğunu vurgulayan Davutoğlu, şunları kaydetti:

        "Bugün 'Filistin direnişine destek verdin' diye beni sosyal medya eleştirenler, hiçbirimizin tasvip etmeyeceği birtakım görüntülerden hareketle, Filistin direnişine leke düşürmeye çalışanlar, Filistin halkının 75 yılda çektiklerini bilmiyorlar. Uluslararası basını takip ettim, Türk basınını takip ettim. Öyle bir hava estiriliyor ki Filistinliler İsrail'e saldırmış. Zavallı İsraillilere saldırmış. Evet sivil, kadın, çocuklara dokunulmaz bizde ama o Filistin'de, Gazze'de yaşayanların yüzde 70'i İsrail tarafından 1948'de ve 1967 savaşlarında bulundukları topraklardan sökülüp atılmış insanlar. Başbakan olarak da yanlarındaydım. Bugün de yanlarındayım. Yarın da yanlarında olacağım.

        Ulu Cami'nin kardeşi dediğimiz Mescidi Aksa'ya aylardır İsrail askerleri postallarıyla giriyor, oradaki Filistinli gençlere zulmediyor ve bir seferinde Mescid-i Aksa'ya polis köpekleriyle girdiler. Şimdi Ulu Cami'ye işgal güçlerinin polis köpekleriyle girdiğini düşünebiliyor musunuz? Düşünün ve Filistinlilerin ne hissettiğini hissedin. Mescid-i Aksa bizim kıblemizdir."

        Kongreye, partilerin il başkanları, ilçe başkanları, il kadın kolları ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı.

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