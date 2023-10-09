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        Bursa'da "Sezona Merhaba" konserinde Ahmet Özhan sahne aldı

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü "Sezona Merhaba" konserinde, Türk Sanat Müziği sanatçısı Ahmet Özhan'ı konuk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 00:14 Güncelleme: 09.10.2023 - 00:31
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        Bursa'da "Sezona Merhaba" konserinde Ahmet Özhan sahne aldı
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        Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü "Sezona Merhaba" konserinde, Türk Sanat Müziği sanatçısı Ahmet Özhan'ı konuk etti.

        Tayyare Kültür Merkezi'ndeki konseri, şef Salih Berkmen yönetti. Konserin ikinci bölümünde sahne alan Ahmet Özhan, Türk Sanat Müziği'nin sevilen ve unutulmayan eserlerini kendine özgü sesiyle yorumladı.

        Özhan gecede "Senede Bir Gün", "Yar Saçların Lüle Lüle" ve "Duydum Ki Unutmuşsun" gibi şarkıları orkestra eşliğinde seslendirdi.

        Konser sonunda sanatçı Ahmet Özhan'a Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından çiçek takdim edildi ve sanatseverler kendisini uzun süre alkışladı.

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