Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları ve İstanbul Eminönü bölgesindeki yolların araç ve yaya trafiğine kapatılması nedeniyle iptal edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları ve İstanbul Eminönü bölgesindeki yolların araç ve yaya trafiğine kapatılması nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 15.25'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri, Eminönü bölgesindeki yolların araç ve yaya trafiğine kapatılması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun 9.30 ile 10.30 saatlerindeki 4 seferi ise olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamamıştı