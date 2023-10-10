Otomotiv endüstrisinin AB ülkelerine ihracatı 9 ayda yüzde 22 arttı CEM ŞAN - Türkiye'nin otomotiv endüstrisi, 9 ayda Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 17 milyar 569 milyon 399 bin dolarlık satış gerçekleştirdi.

CEM ŞAN - Türkiye'nin otomotiv endüstrisi, 9 ayda Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 17 milyar 569 milyon 399 bin dolarlık satış gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi kayıtlarından derlediği bilgilere göre, otomotiv sektörü, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 25 milyar 619 milyon 838 bin dolarlık ihracat yaptı.

Otomotivde 190'dan fazla ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracat yapan sektör, bu yılın ocak-eylül döneminde Türkiye ihracatından yüzde 15,7 pay aldı.

- Otomotiv ihracatının yüzde 68,6'sı AB ülkelerine

Bu yılın ocak-eylül döneminde Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 68,6'sı AB ülkelerine yapıldı.

Söz konusu dönemde AB ülkelerine ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 17 milyar 569 milyon 399 bin dolara çıktı. AB ülkeleri, otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu.

Ocak-eylül döneminde "diğer Avrupa ülkeleri" grubuna 2 milyar 833 milyon 579 bin, Bağımsız Devletler Topluluğu'na 1 milyar 405 milyon 807 bin, Orta Doğu ülkelerine 1 milyar 56 milyon 332 bin ve Afrika ülkelerine ise 1 milyar 42 milyon 810 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

- Ana pazar Almanya'ya 3,6 milyar dolarlık ihracat

Türkiye otomotiv endüstrisinin ana pazarı olan Almanya, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla en çok otomotiv ihracatı yapılan ülke oldu.

Söz konusu ülkenin geçen yıl ocak-eylül döneminde 3 milyar 230 milyon 926 bin dolar olan otomotiv ihracatı, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 606 milyon 472 bin dolara yükseldi.

Almanya'yı yüzde 47 artışla ikinci ana pazar olan Fransa takip etti. 2022'nin üç çeyreğinde 2 milyar 196 milyon 447 bin dolar otomotiv ihracatının yapıldığı Fransa'ya bu yılın aynı döneminde ise 3 milyar 234 milyon 434 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

AB'den ayrılan Birleşik Krallık, 2 milyar 390 milyon 682 bin dolar otomotiv ihracatıyla 3. sırada yer aldı.

Dördüncü sırada yer alan İtalya'ya yüzde 27 yükselişle 2 milyar 246 milyon 819 bin dolar ve beşinci sırada yer alan İspanya'ya yüzde 28'lik artışla 1 milyar 771 milyon 602 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

Ocak-eylül döneminde en çok ihracat yapılan ülke sıralamasında, geçen yılın aynı dönemlerine göre, Polonya yüzde 22 artış ve 1 milyar 299 milyon 320 bin dolarla altıncı, Slovenya yüzde 25 yükseliş ve 1 milyar 25 milyon 120 bin dolarla yedinci ve Belçika da 1 milyar 1 milyon 327 bin dolarla sekizinci oldu.