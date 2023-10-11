Ünlü oyuncu Gassan Mesud, Bursa'yı ziyaret etti

Ünlü oyuncu Gassan Mesud, "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali" kapsamında geldiği Bursa'yı gezdi.

Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğinden yapılan açıklamaya göre, "Cennettin Krallığı" filminde Selahaddin Eyyübi karakterini canlandıran, "Karayip Korsanları", "Krallar ve Tanrılar" gibi 18 Hollywood yapımda yer alan Mesud'a, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğince bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali"nde onur ödülü verildi.

Organizasyon kapsamında kente gelen Suriyeli Mesud, Bursa’nın tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etti. Yeşil Külliyesi'ni ziyaret ederek Yeşil Türbe'de dua eden Mesud, tarihi han ve müzeleri de gezerek bol bol fotoğraf çektirdi.

Festival Başkanı Eda Sürmeli, ünlü oyuncu Mesud'u 10 yıl önce de ağırladıklarını belirtti.

Sürmeli, festivalin 10. yılında kendilerini yalnız bırakmayan Mesud'a teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bursa'nın güzelliklerini tarihini ona ve kıymetli eşine ve diğer yurt dışı misafirlerimize de tanıtıyoruz. Bursa'yı 55 filmde doğal plato olarak kullandık ve bu anlamda ne kadar elverişli ve güzel bir şehre sahibiz. Ayrıca bu yıl İran sinemasından Fejr Film Festivali'nin müdürü ve yapımcı Mojtaba Amini ve senarist Arash Ghaderi'yi de misafir ettik. İnşallah onlarla Bursa'da 2 dizi projemiz var yine Bursa’yı ekrana taşımaya hazırlanıyoruz."