Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Ünlü oyuncu Gassan Mesud, Bursa'yı ziyaret etti

        Ünlü oyuncu Gassan Mesud, "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali" kapsamında geldiği Bursa'yı gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 09:24 Güncelleme: 11.10.2023 - 09:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü oyuncu Gassan Mesud, Bursa'yı ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ünlü oyuncu Gassan Mesud, "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali" kapsamında geldiği Bursa'yı gezdi.

        Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğinden yapılan açıklamaya göre, "Cennettin Krallığı" filminde Selahaddin Eyyübi karakterini canlandıran, "Karayip Korsanları", "Krallar ve Tanrılar" gibi 18 Hollywood yapımda yer alan Mesud'a, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğince bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali"nde onur ödülü verildi.

        Organizasyon kapsamında kente gelen Suriyeli Mesud, Bursa’nın tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etti. Yeşil Külliyesi'ni ziyaret ederek Yeşil Türbe'de dua eden Mesud, tarihi han ve müzeleri de gezerek bol bol fotoğraf çektirdi.

        Festival Başkanı Eda Sürmeli, ünlü oyuncu Mesud'u 10 yıl önce de ağırladıklarını belirtti.

        Sürmeli, festivalin 10. yılında kendilerini yalnız bırakmayan Mesud'a teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

        "Bursa'nın güzelliklerini tarihini ona ve kıymetli eşine ve diğer yurt dışı misafirlerimize de tanıtıyoruz. Bursa'yı 55 filmde doğal plato olarak kullandık ve bu anlamda ne kadar elverişli ve güzel bir şehre sahibiz. Ayrıca bu yıl İran sinemasından Fejr Film Festivali'nin müdürü ve yapımcı Mojtaba Amini ve senarist Arash Ghaderi'yi de misafir ettik. İnşallah onlarla Bursa'da 2 dizi projemiz var yine Bursa’yı ekrana taşımaya hazırlanıyoruz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        "Gazze asla eski haline dönmeyecek"
        "Gazze asla eski haline dönmeyecek"
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        AB'den Musk'a 24 saat süre
        AB'den Musk'a 24 saat süre
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        EURO 2032'de neden yok? İşte perde arkası...
        EURO 2032'de neden yok? İşte perde arkası...
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        Bodrum´a su veren ikinci baraj da kurudu
        Bodrum´a su veren ikinci baraj da kurudu
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Beşiktaş'tan Burak Yılmaz kararı!
        Beşiktaş'tan Burak Yılmaz kararı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye tepki!
        Fenerbahçe'den TFF'ye tepki!

        Benzer Haberler

        İnegöl'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        İnegöl'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Bursaspor - Gölcükspor: 1-2
        Bursaspor - Gölcükspor: 1-2
        Bakan Ersoy: Uludağ'ı eski ışıltılı günlerine geri getireceğiz (2)
        Bakan Ersoy: Uludağ'ı eski ışıltılı günlerine geri getireceğiz (2)
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bursa Mevlevihanesi'nin açılışında konuştu:
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bursa Mevlevihanesi'nin açılışında konuştu:
        Bakan Ersoy: Uludağ'ı eski ışıltılı günlerine geri getireceğiz
        Bakan Ersoy: Uludağ'ı eski ışıltılı günlerine geri getireceğiz
        İnegölspor Teknik Direktörü Güneş: Başarılı olmak için önümüzü görmemiz ger...
        İnegölspor Teknik Direktörü Güneş: Başarılı olmak için önümüzü görmemiz ger...