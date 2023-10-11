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        Mudanya Mütarekesi'nin 101'inci yılında Mudanya'da tören düzenlendi

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Mudanya Mütarekesi'nin imzalanmasının 101'inci yılı dolayısıyla tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 13:10 Güncelleme: 11.10.2023 - 13:26
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        Mudanya Mütarekesi'nin 101'inci yılında Mudanya'da tören düzenlendi
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Mudanya Mütarekesi'nin imzalanmasının 101'inci yılı dolayısıyla tören yapıldı.

        Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mütareke Evi Müzesi önündeki programda, Türkiye Cumhuriyeti'nin şehitlerin ve gazilerin en büyük armağanı ve emaneti olduğunu söyledi.

        Mütarekenin önemini vurgulayan Terzi, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin siyasi ve diplomatik alanda kazandığı ilk zafer olan ve uluslararası alanda da kabul gören Mudanya Mütarekesi, 1911'den itibaren süregelen savaş haline son vermiş, geçmişte olduğu gibi gelecekte de büyük stratejik öneme sahip olan Boğazların, işgal altındaki İstanbul'un ve Doğu Trakya'nın bir kurşun dahi sıkılmadan ve kan dökülmeden Türk yönetimine geri verilmesini sağlamıştır." dedi.

        CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın da katılımcılara hitap ettiği törende halk oyunları gösterisi sunuldu, şiirler okundu, spor yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Katılımcılar, etkinliğin ardından Mütareke Evi Müzesi'ni gezdi.

        Programa, Mudanya Cumhuriyet Başsavcısı Okan Kurtaran, İlçe Emniyet Müdürü Atakan Ateşli, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ercan Yavuz, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

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