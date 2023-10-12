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        Bursa'da "Kemal" müzikali sahnelendi

        Bursa'da, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ve Türk Anneler Derneği Bursa Şubesince, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinlikte "Kemal" müzikali sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 01:46 Güncelleme: 12.10.2023 - 02:04
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        Bursa'da "Kemal" müzikali sahnelendi
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        Bursa'da, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ve Türk Anneler Derneği Bursa Şubesince, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinlikte "Kemal" müzikali sahnelendi.

        ​​​​​​​Oditoryum Sahnesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte geceye sponsor olan kurum ve kuruluşlara plaket takdim edildi.

        Ardından sanatçı Pınar Ayhan, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu, okul hayatı sivil ve askeri alandaki yolculuğunu anlatan "Kemal" müzikaliyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

        Müzikalin sonunda Ayhan ve orkestranın performansı seyircilerce uzun süre alkışlandı.

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