Orhangazi'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Cengiz Ayhan (43) idaresindeki 16 AYH 161 plakalı bir zincir markete ait nakliye kamyonu, Bursa-Yalova kara yolu Süpürgelik mevkisinde kontrolden çıkarak yolun kenarına devrildi.
Kazada, devrilince dere yatağının sınırında durarak yuvarlanmaktan kurtulan aracın sürücüsü hafif yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Yalova Devlet Hastanesine götürüldü.
Kamyon ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.