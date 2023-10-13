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        Bursa'da "18. İnsan Yönetimi Zirvesi" başladı

        Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Güney Marmara Şubesince bu yıl 18'incisi düzenlenen "İnsan Yönetimi Zirvesi"nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 12:33 Güncelleme: 13.10.2023 - 12:42
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        Bursa'da "18. İnsan Yönetimi Zirvesi" başladı
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        Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Güney Marmara Şubesince bu yıl 18'incisi düzenlenen "İnsan Yönetimi Zirvesi"nin açılışı yapıldı.

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde "insana değer" temalı etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, gençlerin akranıyla değil, ekranla büyüdüğü bir dönemin yaşandığını söyledi.

        Özellikle bu dönemde insan yönetiminin önemli olduğunu vurgulayan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

        "Çocuklarımızı keşfedip o çocukların akranlarıyla büyüyüp bu ülkeye katma değer sağlaması gerekir diye düşünüyorum. Yeni nesil kendilerine tavsiye edilmesinden, kendilerine önerilerde bulunmasından çok keyif almıyorlar hatta kaçıyorlar. Biz rol model olmak zorundayız. Nesillerin sizler tarafından keşfedilmesi, ülke ekonomisine katkı sağlayan projeler sağlaması lazım, dünyada bilim ve teknolojinin yarıştığı bir dönemde insan yönetimini çok iyi yapmakta fayda var."

        PERYÖN Güney Marmara Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Özer de Kovid-19 salgını süreci ve Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zirveyi 3 yıl aradan sonra yeniden düzenlediklerini dile getirdi.

        Hayata değer katan ve kazandıranın, insanların yaptıkları olduğunu anlatan Özer, şöyle konuştu:

        "Akıl ve bilimle harmanladığınızda değer toplumları ileriye taşır. Bizler ne kadar çok üretirsek hayat da bize o kadar çok değer yansıtır. Ülkelere fark yarattıran ise insana verdiği değerde saklıdır. Bizler her gün en büyük katma değerin insan olduğuna inanıyoruz. Bu yüzdendir ki Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, PERYÖN Güney Marmara'nın 25. yılında gerçekleştirdiğimiz zirvemizin de ana mottosunu 'insana değer' olarak belirledik. İki gün boyunca zirvemizde insana değen ve değer katan tecrübelerini paylaşacak birçok kıymetli konuşmacımız bizlerle olacak."

        Oturumlarla devam eden zirve etkinlikleri yarın sona erecek.

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