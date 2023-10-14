Bursa'da kebapçıda çıkan yangın söndürüldü
Bursa'da bir kebap restoranda çıkan yangın hasara yol açtı.
Giriş: 14.10.2023 - 10:34 Güncelleme: 14.10.2023 - 10:37
Bursa'da bir kebap restoranda çıkan yangın hasara yol açtı.
Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde faaliyet gösteren iş yerinin baca bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Restoranda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.