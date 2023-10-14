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        Orhangazi'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki dede ile torunu yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 20:09 Güncelleme: 14.10.2023 - 20:10
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        Orhangazi'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki dede ile torunu yaralandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ile Okul Caddesi'nin kesişimindeki kavşakta Zeki G. (62) idaresindeki 34 CET 780 plakalı hafif ticari araç ile Halim Y'nin (61) kullandığı 16 VE 157 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosikletteki sürücü Halim Y. ile arkasında bulunan torunu Hayrunisa Y. (15) yola savrularak yaralandı.

        Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalelerinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Hafif ticari araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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