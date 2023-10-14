Bursa'da bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Orhangazi-Yalova kara yolu, Güneyköy yakınlarında Hakan Y. (40) idaresindeki 34 GIY 288 plakalı motosiklet bariyerlere çarptı.
Yol kenarına savrulan sürücü ve Hülya B. (35) ağır yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Yalova Devlet Hastanesine götürdü.