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        Bursa'da bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 22:17 Güncelleme: 14.10.2023 - 22:25
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        Bursa'da bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Orhangazi-Yalova kara yolu, Güneyköy yakınlarında Hakan Y. (40) idaresindeki 34 GIY 288 plakalı motosiklet bariyerlere çarptı.

        Yol kenarına savrulan sürücü ve Hülya B. (35) ağır yaralandı.

        Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Yalova Devlet Hastanesine götürdü.

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