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        Türkiye'nin binek otomobil ihracatı 9 ayda 8 milyar doları aştı

        CEM ŞAN - Türkiye otomotiv sektörü, ocak-eylül döneminde 8 milyar 21 milyon 731 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 11:03 Güncelleme: 15.10.2023 - 11:03
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        Türkiye'nin binek otomobil ihracatı 9 ayda 8 milyar doları aştı
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        CEM ŞAN - Türkiye otomotiv sektörü, ocak-eylül döneminde 8 milyar 21 milyon 731 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti.

        AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden derlediği bilgilere göre, otomotiv sektör temsilcileri, Ocak-Eylül 2023'te 110'dan fazla ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye binek otomobil sattı.

        Bu dönemde, toplamda 25 milyar 619 milyon 838 bin dolarlık dış satıma imza atan otomotiv endüstrisinin ihracatında binek otomobilin payı yüzde 31,3 oldu.

        Ana ihracat pazarlarının başında Avrupa ülkelerinin geldiği sektör, en fazla binek otomobil ihracatını Fransa'ya gerçekleştirdi. Otomobil üreticileri, yılın 9 ayında bu ülkeye 1 milyar 527 milyon dolarlık dış satım yaptı.

        Geçen senenin aynı döneminde 948 milyon 738 bin dolarlık binek otomobil gönderilen Fransa'ya ihracatta yüzde 60,95 artış yaşandı.

        Listenin ikinci sırasındaki İngiltere'ye 9 aylık binek otomobil ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artışla 803 milyon 58 bin dolardan 848 milyon 850 bin dolara çıktı.

        Fransa ve Birleşik Krallık'a yapılan toplam 2 milyar 375 milyon 850 bin dolarlık dış satım, binek otomobil ihracatının yüzde 29,61'ini oluşturdu.

        - İspanya'ya yüzde 9 artış

        Üçüncü sırada yer alan İspanya'ya yapılan ihracat da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artışla 635 milyon 299 bin dolardan 839 milyon 165 bin dolara yükseldi.

        Sektör temsilcileri, ocak-eylül döneminde, dördüncü sıradaki İtalya'ya yüzde 37'lik yükselişle 814 milyon 984 bin, beşinci sıradaki Polonya'ya da yüzde 32'lik artışla 603 milyon 635 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti.

        Almanya 569 milyon 511 bin dolarla altıncı, Slovenya 376 milyon 59 bin dolarla yedinci, Belçika 263 milyon 606 bin dolarla sekizinci, İsrail 262 milyon 752 bin dolarla dokuzuncu ve Bulgaristan 152 milyon 623 bin dolarla onuncu sırada yer aldı.

        Binek otomobil dış satımında ilk 10 pazardan 8'ini Avrupa Birliği ülkeleri oluşturdu.

        - Cezayir, Kazakistan ve Libya'ya binek otomobil ihracatı arttı

        Binek otomobil üreticilerinin bazı ülkelere dış satımındaki artışlar dikkati çekti.

        Geçen yılın ocak-eylül döneminde 4 milyon 200 bin dolarlık binek otomobil ihracatının yapıldığı Cezayir'e bu yılın aynı döneminde 143 milyon 119 bin dolarlık araç satıldı.

        Sektör temsilcileri, 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre Kazakistan'a binek otomobil ihracatını 21 milyon 886 bin dolardan 97 milyon 898 bin dolara, Libya'ya dış satımı ise 1 milyon 617 bin dolardan 29 milyon 424 bin dolara çıkardı.

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