Bursa'daki Üzüm Festivali İsrail'in Gazze'ye saldırısı nedeniyle ertelendi Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından bugün yapılması planlanan Üzüm Festivali, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından bugün yapılması planlanan Üzüm Festivali, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, Osmangazi Belediyesinin her yıl geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 15 Ekim Pazar günü düzenlenmesi planlanan Üzüm Festivali, İsrail'in Filistin'e yönelik artarak süren ve binlerce masum insanın ölümüne neden olan işgal girişimi nedeniyle ertelendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, dünyanın en önemli gündeminin Filistin'deki insanlık dışı saldırılar olduğunu belirterek, festival etkinliklerini ileri bir tarihe ertelediklerini açıkladı.