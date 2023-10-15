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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 16:14 Güncelleme: 15.10.2023 - 16:18
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Kaan Büyükçil, Murat Arıkanlı, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş

        Bursa Uludağ Basketbol: Kiana Evette Williams 12, İpek Garip 2, Miray Balotu 2, Tuba Poyraz 22, Eda Şahin, Brcaninovic, Madison Avery Williams 15, Baptiste 25, Efsun Çelik

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Allen 22, Büşra Akbaş 3, Sude Yılmaz 9, Arifecan Vardar, Gizem Yavuz Yar 5, Harrigan 21, Meltem Yıldızhan 2, Mitchell 21, Vanloo 20

        1. Periyot: 14-24

        Devre: 41-54

        3. Periyot: 61-77

        BURSA

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