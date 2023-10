Bursa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Can (23) yönetimindeki 34 AS 9286 plakalı otomobil, Orhangazi-Bursa kara yolu Gedelek Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Ahmet Can ile Tuğba Can (26) ve Mehmet Can (23) yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Orhangazi ve Gemlik devlet hastanelerine kaldırıldı.