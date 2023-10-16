Bursa Teknik Üniversitesinde 2023-2024 Akademik Yıl Açılış Töreni gerçekleştirildi

Bursa Teknik Üniversitesinde, "2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni" yapıldı.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mimar Sinan Yerleşkesinde düzenlenen açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, yeni akademik yılın, öğretim üyelerine, öğrencilere, üniversite camiasına ve Bursa'ya hayırlı olmasını diledi.

Üniversitelerin, bir şehrin sosyal, kültürel ortamının ve ekonomisinin can damarlarından biri olduğunu vurgulayan Demirtaş, "Üniversiteler ortak aklın birlikte yaşama ve çalışma kültürünün odak noktasıdır. Bir ülkenin en önemli gücü olan beşeri sermayesini işleyerek o ülkenin yarınlarını inşa eden kurumlardır. Bursa Teknik Üniversitemiz, bugün 547 akademik personeli ve yaklaşık 12 bine yaklaşan öğrencisiyle ülkemizin önemli akademik duraklarından biridir." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise nitelikli insan yetiştirmenin yolunun, eğitimden geçtiğini belirtti.

Üniversitelerin, gençlerin geleceklerini şekillendirmelerinde aşmaları gereken en önemli eşiklerden bir tanesi olduğunu aktaran Aktaş, "Bugün bilgi toplumunun temelini oluşturan eğitim, kalkınma için de en önemli kaynaklardan bir tanesi. İçinde bulunduğu bilgi ve teknoloji çağında doğal olarak bir toplumun mensuplarının sahip olduğu eğitimin niteliği, o toplumun kalitesini, geleceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

BTÜ Rektörü Naci Çağlar konuşmasında, şimdiye kadar birçok uluslararası üniversite sınırlama sitesine girmeyi başardıklarını kaydetti.

Yürütücü olarak BTÜ'den 2022-2023 yılı içerisinde TÜBİTAK'a toplam 80 ARGE proje başvurusu yapıldığına değinen Çağlar şöyle konuştu:

"Bazılarına süreç devam etmekte olup, şu ana kadar 17 projemiz desteklenmeye hak kazandı. Bu başarılarımızla gurur duyuyoruz ama aynı zamanda potansiyelimizi değerlendirerek çok daha üst basamaklara çıkacağımızın da bilincindeyiz. Akademik bilgi ve birikimimizi, yüksek teknolojiye sahip laboratuvar altyapımızı arge çalışmalarına dönüştürerek başta Bursa dahil olmak üzere, tüm ülkemize faydalı olmak istiyoruz. Yürüttüğü çalışmalar ve verdiği desteklerle TÜBİTAK, bireysel üretimle ülkemiz geneline yayılmasını sağlayan ve teknoloji alanında gelişmemizin önünü açan öncü kurumların başına gelmektedir."

TUBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Filistin'de hayatını kaybedenler için rahmet dileyerek, ilgili kurum, ülke ve kişilerin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Mandal, "Acil çözüm gerektiren güçlüklere karşı yenilikçi bilim ve teknoloji yaklaşımı" konulu açılış dersini sundu.

Mandal, sunumunda TUBİTAK'ın lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik araştırma programları ve proje yarışmalarına değindi.