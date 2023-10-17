Bursa'da iki kişinin öldüğü uçak kazasına hava şartları kötüleşince pilotun paniklemesi neden olmuş ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa'da geçen yıl iki kişinin hayatını kaybettiği tek motorlu uçak kazasının, hava şartlarının kötüleşmesine bağlı olarak pilotaj hatasından kaynaklandığı değerlendirildi.

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa'da geçen yıl iki kişinin hayatını kaybettiği tek motorlu uçak kazasının, hava şartlarının kötüleşmesine bağlı olarak pilotaj hatasından kaynaklandığı değerlendirildi.

Geçen yıl aralık ayında Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi yakınında yaşanan ve pilot Hakan Köksal (54) ile Burcu Sağlam'ın (22) hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının kazayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına dair kararında, uçak kazasının kusur durumunun tespiti amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığının görevlendirildiği belirtildi.

Başkanlık ekiplerince yerinde ve sonradan yapılan kapsamlı incelemeler neticesinde rapor düzenlendiği ifade edilen kararda, kazanın muhtemelen "Pilotun meteorolojiyi değerlendirmeden seyrüsefer uçuşu başlatması, dönüş rotasında meteorolojik şartların kötü yönde değişmesi ve paniğe kapılarak durumsal farkındalığını kaybetmesi sonucu insan faktörüne bağlı olarak meydana geldiği" değerlendirmesine yer verildi.

Soruşturma dosyası bütün olarak değerlendirildiğinde uçak kazasının, vefat eden pilot Hakan Köksal'ın hava şartlarına bağlı olarak pilotaj hataları sayılabilecek kusurlu eylemleri neticesinde gerçekleştiği anlatılan kararda, bu kusurlu eylemler dahilinde Köksal'ın ve yolcu statüsünde bulunan Burcu Sağlam'ın yaşamını yitirdiği bilgisi aktarıldı.

Savcılıkça, kazada üçüncü kimselere atfedilebilecek kusur bulunamadığı, bu durumun ilgili uzmanlık raporuyla da sabit olduğu hususları gözetilerek, şüpheli ve olay hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Geçen yıl aralık ayında Bursa'daki Yunuseli Havaalanı'ndan kalkıp Sakarya'nın Pamukova ilçesine inen Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı Hakan Köksal yönetimindeki Bristell B23LE tipi tek motorlu çok hafif hava aracı (ultralight), yeniden havalanmasının ardından geldiği kentte Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali sahasına düşmüştü. Genel havacılık maksatlı gerçekleştirilen uçuş sırasındaki kazada Köksal ile uçakta bulunan Burcu Sağlam hayatını kaybetmişti.