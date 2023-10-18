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        Bursa ve çevre illerde İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto ediliyor

        Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale ve Bilecik'te toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 00:55 Güncelleme: 18.10.2023 - 00:55
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        Bursa ve çevre illerde İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto ediliyor
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        Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale ve Bilecik'te toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti.

        İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından Bursa'da vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

        Türkiye ve Filistin bayraklarıyla meydana gelenler, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Bursa'dan Gazze'ye direnişe bin selam" sloganları atarken zaman zaman tekbir de getiriyor.

        - Eskişehir

        İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı Eskişehir'de vatandaşlar tarafından protesto edildi.

        Vilayet Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Alandaki vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için sela okunarak dua edildi.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Durmuş Aydın, yaptığı konuşmada, İsrail'in 11 gündür gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle bir katliam ve dram yaşandığını söyledi.

        Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Akar da alandaki vatandaşlara hitap etti.

        Protestoya AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, Eskişehir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Şirin Aslan da katıldı.

        - Balıkesir

        İsrail'in abluka altındaki Gazze'de hastaneyi bombalamasının ardından Balıkesir'de vatandaşlar, Zağnos Paşa Camii Meydanı'nda toplandı.

        Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için sela okunarak dua edildi.

        Alandaki vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar sloganlar atarak yürüdü.

        - Kütahya

        Kütahya'da Zafer Meydanı'nda toplanan bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri, hastane saldırısı nedeniyle İsrail'i protesto etti.

        Atatürk Bulvarı'nda yürüyüşe geçen grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Yürüyüş sonunda saldırıda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü İrfan Açık dua etti.

        - Çanakkale

        Çanakkale'de aralarında İHH, Türkiye Gençlik Vakfı, Eğitim Bir Sen, Cihannüma Derneği, İlim Yayma Cemiyeti ve Anadolu Gençlik Derneği'nin de yer aldığı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, İskele Meydanı'nda toplandı.

        Üzerinde "Fetih Yürüyüşü" yazılı pankart taşıyan protestocular, İskele Meydanı'ndan Kordonboyu'ndaki Truva Atı'na yürürken "Kahrolsun İsrail", "Gazze'ye selam direnişe devam", "Oluk oluk kan aksa kurtulacak El Aksa", "İnsanlık uyuma kardeşine sahip çık" sloganları attı.

        İHH İnsani Yardım Vakfı Çanakkale Şube Başkanı Numan Yaşar, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in yaptığı soykırımı lanetlemek, Filistinlilerin yanında olduklarını göstermek için alanlarda olduklarını dile getirdi.

        - Bilecik

        Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, saldırı nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi.

        Milli İrade Platformu adına Tahir Karaaslan açıklamada bulundu.

        Karaaslan, Filistinlilere desteklerini ilan etmek için toplandıklarını belirterek, saldırıyı kınadıklarını dile getirdi.

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