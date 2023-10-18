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        Bursa'da domuza, ardından ağaçlara çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde domuza, ardından ağaçlara çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 00:59 Güncelleme: 18.10.2023 - 00:59
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        Bursa'da domuza, ardından ağaçlara çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde domuza, ardından ağaçlara çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Orhangazi-İznik kara yolu Üreğil Mahallesi kavşağında, Recai Ekin (47) yönetimindeki 16 AGZ 990 plakalı hafif ticari araç, domuza, ardından da yoldan çıkarak ağaçlara çarptı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, sürücü Ekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan Bedrettin Çelebi (53) de kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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