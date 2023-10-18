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        Bursa'da özel halk otobüslerinin ücretsiz yolcu taşımacılığı devam edecek

        Bursa'da özel halk otobüslerinin ücretsiz yolcu taşımacılığı herhangi bir sınırlamanın olmayacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 09:19 Güncelleme: 18.10.2023 - 09:19
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        Bursa'da özel halk otobüslerinin ücretsiz yolcu taşımacılığı devam edecek
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        Bursa'da özel halk otobüslerinin ücretsiz yolcu taşımacılığı herhangi bir sınırlamanın olmayacağı bildirildi.

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, özel halk otobüsleriyle ilgili kentte herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini belirtti.

        Özel Halk Otobüsleri Birliğinin aldığı ücretsiz ulaşıma yönelik kararın, esnafın mağdur olduğu şehirler için gündeme geldiğini aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

        "Şehrimizde böyle bir değişiklik söz konusu değildir. Özel halk otobüsü esnafımızla yaptığımız anlaşmalar gereği, yolcu başı veya kilometre başı ödeme yapılmaktadır. Ücretsiz seyahatlerin oluşturduğu mali külfet Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından sübvanse edilmektedir. Kıymetli hemşehrilerimiz, gönül rahatlığıyla yolculuk yapabilirsiniz."

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