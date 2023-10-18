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        Çekici ihracatında "yeni rekor" umudu arttı

        CEM ŞAN - Türkiye'nin çekici sektörü, 2022'yi ihracat rekoruyla kapatmasının ardından bu yılın 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 46,38 artış yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 11:04 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:04
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        Çekici ihracatında "yeni rekor" umudu arttı
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        CEM ŞAN - Türkiye'nin çekici sektörü, 2022'yi ihracat rekoruyla kapatmasının ardından bu yılın 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 46,38 artış yakaladı.

        AA muhabirinin, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, otomotiv sektörünün alt gruplarından olan çekici ihracatı, 2022'de 1 milyar 761 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin yıllık bazdaki en yüksek çekici ihracatı olarak kayıtlara geçti.

        Sektör, 2023'ün üç çeyreğindeki performansıyla da yeni rekorun sinyalini verdi.

        Çekici ihracatında ocak-eylül döneminde, 2022'nin aynı aylarına kıyasla yüzde 46,38 artış sağlandı. Geçen yılın 9 ayında 1 milyar 128 milyon 794 bin dolarlık ihracat yapan sektör, bu senenin aynı döneminde 1 milyar 652 milyon 382 bin dolarlık dış satıma imza attı.

        - İlk sıradaki Fransa'ya ihracatta yüzde 124,7 artış

        Ocak-eylül döneminde 59 ülkeye çekici ihracatı gerçekleştirildi.

        Çekici ihracatında ilk sırada yer alan Fransa'ya satışta ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 124,7 artış yaşandı.

        Geçen yıl ocak-eylül döneminde 126 milyon 725 bin dolarlık dış satıma ulaşılan Fransa'ya, bu senenin aynı aylarında 284 milyon 758 bin dolarlık ihracat kaydedildi.

        Çekici ihracatında ikinci sırada yer alan Almanya'ya dış satımda ise geçen yılın ilk üç çeyreğine göre yüzde 33,7 artış oldu. Almanya'ya ihracat 187 milyon 266 bin dolardan 250 milyon 376 bin dolara yükseldi.

        İhracatta üçüncü sırada bulunan Polonya'ya bu yılın ocak-eylül döneminde, geçen senenin aynı aylarına kıyasla yüzde 21,43 artışla 182 milyon 969 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Ocak-eylül döneminde, dördüncü sıradaki Belçika'ya çekici ihracatı, yüzde 169,7 yükselişle 59 milyon 910 bin dolardan 161 milyon 604 bin dolara ulaştı.

        - İspanya'ya 150 milyon dolarlık çekici ihracatı

        En fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında 5. olan İspanya'ya dış satımda yüzde 24,4 artış sağlandı.

        Geçen yıl ocak-eylül döneminde 120 milyon 691 bin dolarlık ihracatın yapıldığı İspanya'ya bu senenin aynı aylarında 150 milyon 136 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildiği kayıtlarda yer aldı.

        Ocak-Eylül 2023'te, geçen yılın aynı dönemine kıyasla çekici ihracatında İtalya yüzde 52,8 yükseliş ve 148 milyon 647 bin dolarla 6'ncı, Birleşik Krallık yüzde 13,5 düşüş ve 71 milyon 373 bin dolarla 7'nci, Slovenya yüzde 141,3 artış ve 63 milyon 2 bin dolarla 8'inci, Hollanda yüzde 32,1 artış ve 45 milyon 133 bin dolarla 9'uncu ve Portekiz de yüzde 17 artış ve 41 milyon 264 bin dolarla 10'uncu sırada yer aldı.

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