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        Bursa ve çevre illerde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'daki camilerde, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için öğle vakti sela okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 15:04 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:07
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        Bursa ve çevre illerde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'daki camilerde, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için öğle vakti sela okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Bursa'daki tarihi Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenler için öğle namazı öncesinde dua etti.

        Namazın ardından cami avlusunda toplanan cemaat, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        - Eskişehir

        Eskişehir'deki camilerde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinliler için sela okundu.

        Sivrihisar ilçesindeki 791 yıllık Ulu Cami ile merkez Odunpazarı ilçesindeki Reşadiye Camisi'nde vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Namazın ardından dualar edildi.

        - Balıkesir

        Balıkesir'de, Zağnos Paşa Camisi'nde öğle namazı öncesi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinliler için sela verildi.

        Namazın ardından cami avlusunda bir araya gelen vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Manyas ilçesindeki Merkez Çarşı Camisi'nde de gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

        - Çanakkale

        Çanakkale'de öğle vakti il genelindeki tüm camilerde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinliler için sela okundu.

        Tarihi Yalı Camisi'nde öğle vakti Filistin halkı için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Vatandaşlar daha sonra saf tutarak gıyabi cenaze namazı kıldı.

        - Kütahya

        Kütahya'da öğle namazı öncesi tüm camilerde sela verildi.

        Kentin tarihi ibadethanelerinden Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim okundu. Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık, Filistin halkı için dua etti.

        Açık, öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

        - Bilecik

        Bilecik Şerifpaşa Camisi'nde namaz öncesi İl Müftüsü Ali Erhun tarafından dua ettirildi.

        İl Müftülüğü öncülüğünde kılınan öğle namazı sonrası "Filistin için kıyamdayız" adı altında gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından dua okunmasıyla program tamamlandı.

        - Yalova

        Yalova Merkez Camisi'nde İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kıldırılan öğle namazının ardından cemaat avluda bir araya geldi.

        Yılmaztürk, yaptığı konuşmada, son bir haftadan itibaren işgalci siyonistlerin Gazze'de yaptıkları katliama şahit olduklarını belirterek, "Ancak dün akşam belki de insanlık tarihinin en korkunç, en vahşi hadisesi yaşandı. Hastanede bulunan çoğu çocuk binin üzerinde yaşlı, kadın, hasta sivil insanlar katledildiler. Bu Müslümanlar için bir dönüm noktası olur inşallah. 17 Ekim tarihi artık Müslümanlar için bir dönüm noktasıdır. Bu tarih hiç unutulmasın." dedi.

        Konuşma sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı, hayatını kaybedenler için dua edildi.

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