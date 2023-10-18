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        Bursa'da dayısının iş yerinde çalışan 19 yaşındaki gencin şüpheli ölümüne soruşturma

        Bursa'da, 19 yaşındaki Batuhan Eren Kılıç'ın dayısına ait iş yerinde çalışırken ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 17:52 Güncelleme: 18.10.2023 - 17:58
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        Bursa'da dayısının iş yerinde çalışan 19 yaşındaki gencin şüpheli ölümüne soruşturma
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        Bursa'da, 19 yaşındaki Batuhan Eren Kılıç'ın dayısına ait iş yerinde çalışırken ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle soruşturma başlatıldı.

        Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'ndeki Otosansit Sanayi Sitesi'nde plastik ambalaj paketleme tesisinde geçici olarak çalışan Kılıç, 10 Ağustos'ta iş yeri sahibi olan dayısı M.G. tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Dayısı tarafından merdivenden düştüğü iddia edilen genç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        M.G. emniyetteki ifadesinde yeğeninden su istediğini, bir süre sonra ses duyduğunu ve onu yerde baygın bulduğunu belirtti.

        İş yerindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını izleyen gencin ailesi, M.G'nin olay sırasında iş yerinde bulunmadığını, sonradan geldiğini, yanında başka kişilerin de olduğunu gördü.

        Durumu şüpheli bulan Kılıç'ın babası Fırat Kılıç'ın, avukatı aracılığıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasının ardından soruşturma açıldı.

        Ölen gencin ailesinin avukatı Figen Şahin Sarıbal, AA muhabirine, olay yeri inceleme tutanağında Batuhan Eren Kılıç'ın iş yerinden nasıl çıkarıldığının tespit edilemediğine dair rapor bulunduğunu ve buna itibar ettiklerini söyledi.

        Adli Tıp Kurumu raporunda "nedeni tespit edilmeyen hastalığa bağlı ölüm" olabileceği yönünde değerlendirme bulunduğunu dile getiren Sarıbal, bunun üzerine iş yeri kamera kayıtlarını alıp izlediklerini aktardı.

        Sarıbal, olaydan önce Kılıç'ın görüntülerinin yer aldığını kamera kayıtlarında, M.G'nin iş yerine sonradan geldiğini gördüklerini ifade etti.

        Bunun üzerine savcılığa itirazda bulunduklarını anlatan Sarıbal şöyle konuştu:

        "Dayı olay yerinde yalnız olduğunu söylemesine rağmen olay yerinde içeride farklı iki kişi daha var. Yani 'Ne oldu bu iş yerinde?' diye biz itirazlarımızı yaptık savcılığa. Dedik ki 'Bu Adli Tıp raporuna da itiraz ediyoruz'. Şaibeli kalamaz ki bu ölüm, bu bir adli vaka. 'Hastalıksa hastalığı tespit edilsin, kalp krizi geçirdiyse kalp krizi, düşerek öldüyse de nasıl ölüm gerçekleşti bu bize rapor edilsin.' dedik. Onun sonucunu bekliyoruz."

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