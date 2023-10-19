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        Otomotiv sektöründen 9 ayda 10,6 milyar dolarlık yan sanayi ürünü ihracatı

        CEM ŞAN - Türkiye'den ocak-eylül döneminde 10 milyar 625 milyon 651 bin dolarlık "otomotiv yan sanayi" ürünü ihraç edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 11:09 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:09
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        Otomotiv sektöründen 9 ayda 10,6 milyar dolarlık yan sanayi ürünü ihracatı
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        CEM ŞAN - Türkiye'den ocak-eylül döneminde 10 milyar 625 milyon 651 bin dolarlık "otomotiv yan sanayi" ürünü ihraç edildi.

        AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın 9 ayında otomotiv yan sanayisinde 200'den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım gerçekleştirildi.

        Geçen senenin ocak-eylül döneminde 9 milyar 640 milyon 153 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, bu sene aynı dönemde yüzde 10 artarak 10 milyar 625 milyon 651 bin dolara yükseldi.

        Ocak-Eylül 2023'te 25 milyar 618 milyon 809 bin dolar olan otomotiv endüstrisinin toplam dış satımının yüzde 41,5'ini yan sanayi ürünleri oluşturdu.

        - En fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya, Rusya ve İtalya

        Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı.

        Almanya'ya 9 aylık yan sanayi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,97 arttı. 2022'nin ocak-eylül aylarında Almanya'ya 2 milyar 247 milyon 950 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, bu sene aynı dönemde 2 milyar 472 milyon 134 bin dolara çıktı. Bu rakamla, 9 aylık yan sanayi ihracatının yaklaşık 4'te biri bu ülkeye yapıldı.

        En fazla ihracat yapılan ikinci ülke Rusya'ya artış, yüzde 64,41 olarak kayıtlara geçti. 2022'nin 9 ayında 426 milyon 127 bin dolarlık yan sanayi ihracatının yapıldığı Rusya'ya bu sene aynı dönemde 700 milyon 596 bin dolarlık ürün satıldı.

        Üçüncü sırada yer alan İtalya'ya yan sanayi ihracatı yüzde 12,71 artışla 591 milyon 22 bin dolardan 666 milyon 159 bin dolara ulaştı.

        - Fransa'ya yan sanayi ihracatı yüzde 17 arttı

        Bu dönemde dördüncü sıradaki ABD'ye yüzde 6,3 düşüşle 636 milyon 555 bin dolar, beşinci sıradaki Fransa'ya da yüzde 17,67 yükselişle 633 milyon 802 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

        Ocak-Eylül 2023'te, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yan sanayi ihracatında Birleşik Krallık yüzde 18 yükseliş ve 555 milyon 947 bin dolarla 6'ncı, İspanya yüzde 11,77 artış ve 518 milyon 529 bin dolarla 7'nci, Polonya yüzde 10,44 artış ve 436 milyon 427 bin dolarla 8'inci, Romanya yüzde 22,3 artış ve 340 milyon 35 bin dolarla 9'uncu ve Belçika yüzde 3,26 artış ve 266 milyon 77 bin dolarla 10'uncu sırada yer aldı.

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