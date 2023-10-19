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        Bursa'da sivil toplum kuruluşlarından Filistinlilere destek konvoyu

        İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi öncülüğünde, İsrail'in saldırıları nedeniyle büyük acılar yaşayan Filistin halkına destek olmak amacıyla araçlarla konvoy düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 13:29 Güncelleme: 19.10.2023 - 13:30
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        Bursa'da sivil toplum kuruluşlarından Filistinlilere destek konvoyu
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        İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi öncülüğünde, İsrail'in saldırıları nedeniyle büyük acılar yaşayan Filistin halkına destek olmak amacıyla araçlarla konvoy düzenlendi.

        Vakfın Bursa Şubesinden yapılan açıklamada, Gazze'de yaşanan bombardımanların ardı arkasının kesilmediği, işgalci güçlerin son olarak yüzlerce sivil yaralının bulunduğu El Ahli Baptist Hastanesini bombalayıp 500'e yakın sivilin feci şekilde ölümüne sebep olduğu belirtildi.

        İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi olarak Bursa'da faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum kuruluşu ile İsrail’in son zulmünü protesto etmek amacıyla düzenlenen araç konvoyuna 700’ü aşkın araç ve binlerce kişinin katılım sağladığı bildirilen açıklamada, "Bu anlamlı organizasyona destek veren sivil toplum kuruluşlarımıza ve katılım sağlayan halkımıza hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

        Vakfın Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan'ın da katılımcılara seslendiği etkinlik, yağış altında gerçekleşti.

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